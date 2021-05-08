Части женских ног найдены в Перми в районе улицы Магистральной

Пермь, 8 мая. Останки человека были найдены недалеко от железной дороги. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Страшная находка была сделана недалеко от улицы Магистральной. Очевидцы рассказали, что сотрудники полиции опрашивали местных жителей. Они интересовались тем, не пропал ли человек из близлежащих домов.

Известно, что рядом проходят железнодорожные пути. Не исключено, что трагедия может быть связана с происшествием на путях.

В СУ СКР по Пермскому краю пока не прокомментировали ситуацию.

Искавший своих пропавших гусей дачник обнаружил на заброшенном участке скелетированное тело мужчины с признаками гниения, сообщал ФАН. Личность 54-летнего погибшего удалось установить по паспорту, который был у него в кармане.