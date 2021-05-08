Юлианна Караулова рассказала о реакции возлюбленного на новость о ее беременности

Москва, 8 мая. Финалистка пятой «Фабрики звезд» Юлианна Караулова вспомнила, как ее возлюбленный, саунд-продюсер Андрей Черный отреагировал на новость о скором прибавлении в семье.

Певица выбрала самые интересные вопросы подписчиков и ответила на них в Instagram Stories. Один из поклонников уточнил, какими были первые слова ее избранника после новости о беременности.

«Да ладно?!» — рассказала о реакции Черного исполнительница.

Караулова также вспомнила, как сама узнала, что скоро станет матерью. Артистка сделала тест в день, когда у нее был концерт в Туле. Во время выступления у певицы даже возникло желание кричать о своем положении со сцены, но она воздержалась.

Сейчас Караулова находится на девятом месяце беременности. О скором прибавлении в семье певицы поклонники узнали только в середине марта. Исполнительница поделилась с фанатами новостью о беременности необычным способом — она выпустила клип, в котором продемонстрировала округлившийся живот.

Юлианна Караулова ранее объяснила, почему так долго скрывала свое положение от фанатов. Об ожидании ребенка долгое время знали лишь близкие друзья и родственники певицы, а также члены ее команды.