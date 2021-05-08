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Аналитики Forbes рассказали о попытках ВВС США напугать Россию новой авиабазой на Аляске

Армия
Аналитики Forbes рассказали о попытках ВВС США напугать Россию новой авиабазой на Аляске
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 мая. Восстановление авиабазы ВВС США Эриксон на Аляске позволило бы американским истребителям оперативно перехватывать российские самолеты. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Недавно американские ВВС отработали переброску истребителей F-22 в отдаленные районы Аляски. По данным командования ВВС США, подобные маневры нацелены на развитие «стратегической гибкости», что позволит более оперативно перехватывать российские истребители у американских границ, передает «ПолитРоссия».

Издание отмечает, что в настоящее время на Аляске ведется работа по созданию новой авиабазы и взлетно-посадочных полос, которые смогут принимать истребители F-22. Однако законсервированная авиабаза Эриксон на острове Шемья является самой ближайшей к границам России. Использование этого объекта могло бы вызвать серьезную обеспокоенность у российских военных.

«Когда будет вновь открыта авиабаза Эриксон на острове Шемья — вот тогда будет повод поволноваться», — говорится в публикации.

Остров Шемья находится в 320 километрах от России. Аэродром Эриксон являлся передовым военным объектом, построенным во времена холодной войны, однако после распада СССР база была законсервирована. На острове Шемья постоянно сохраняются сложные метеорологические условия. Смертоносные штормы срывают крыши с ангаров, а взлетно-посадочная полоса окутана мглой большую часть года.

Ранее командование ВВС США пожаловалось на изматывающую активность ВКС РФ в районе Аляски. По данным американских военных, российская авиация значительно увеличила количество полетов у границ США. При этом самолеты ВКС РФ действуют строго в рамках международных правил. Однако американские военные признаются, что перехватывать российские ракетоносцы стало гораздо сложнее.

россия сша аляска ввс сша
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