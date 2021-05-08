Застрявшую между бетонными плитами лису спасли в Тверской области

Мошкино, 8 мая. Жители Тверской области помогли освободиться лисе, которая провалилась между бетонными плитами и оказалась обездвиженной, сообщается в местном сообществе во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в деревне Мокшино, расположенной в Конаковском районе. Животное случайно заметили дети. Тело лисы было полностью скрыто под плитами, сдавленное животное с трудом дышало.

Prt Scr vk.com / ►Мокшино ⓥ ⓚ ⓞ Ⓝ Ⓣ Ⓐ ⓚ Ⓣ Ⓔ◄

Вытащить застрявшего зверя смогли взрослые. Для того чтобы освободить лису, им пришлось приподнять одну из плит. Вызволенное животное моментально скрылось от людей.

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