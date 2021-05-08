Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 16:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:20
Происшествия
Восьмилетний ребенок выжил после падения с третьего этажа в Ленобласти
16:16
Общество
Экоцентр в Дагестане опроверг информацию о безопасности рыбацких сетей для тюленей
16:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова готовится к выписке из клиники после операции
16:13
Шоу-бизнес
Певица Манижа провела первую репетицию на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме
16:10
Общество
Структуры Навального не платят налоги и бросают сторонников без помощи
16:09
Общество
Пользователи Сети сравнивают себя с упитанной белкой из новосибирского Академгородка
16:08
Политика
Депутат Бальбек сравнил Украину с «чистильщиком сапог» Вашингтона и Брюсселя
16:06
Экономика
Эксперты WEF ждут исчезновения ряда профессий в ближайшем будущем
16:02
Политика
Кравчук назвал условие для налаживания сотрудничества между РФ и Украиной
16:02
Общество
Преклонный возраст не мешает ветеранам ВОВ ставить уникальные рекорды
16:02
Шоу-бизнес
Билет на концерт госпитализированной Ольги Бузовой можно купить за 49 тысяч рублей
16:00
Политика
Песков исключил проведение приема в Кремле в День Победы
15:59
Весь мир
Нападение на отель в Триполи и визит главы МИД в Сабху — что произошло в Ливии 7 мая
15:58
Экономика
Нефтедобыча в России может достичь докризисного уровня после 2025 года
15:53
Общество
Влад Соколовский рассказал, что помогло его прадеду выжить на войне
15:52
Экономика
Представитель Гильдии риелторов Москвы рассказал о ценах на недвижимость
15:49
Экономика
Дипломатический скандал с РФ может нанести болезненный удар по чешской экономике
15:48
Весь мир
Эксперт прокомментировал возможность появления российской военной базы в Косово
15:48
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП на Ставрополье спортсменок находятся в тяжелом состоянии
15:45
Политика
Володин почтил память павших в Великой Отечественной войне
Все новости

Звезда сериала «Кадетство» Ольга Лукьяненко разводится с мужем после 9 лет брака

Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кадетство» Ольга Лукьяненко разводится с мужем после 9 лет брака
instagram.com  /  @ananasova_olya

Москва, 8 мая. Актриса Ольга Лукьяненко, известная по роли Ксюши в сериале «Кадетство», сообщила, что разводится с супругом, бизнесменом Сергеем Атанасовым, после девяти лет брака.

Ольга Лукьяненко откровенно рассказала о давно назревших проблемах в браке в интервью Youtube-каналу DOROTYE. Роман актрисы с бизнесменом Сергеем Атанасовым начался в 2009 году, а спустя четыре года у пары родилась дочь Адель.

Однако даже ради ребенка супруги не смогли сохранить отношения. Звезда «Кадетства» не назвала причину разрыва, однако призналась, что больше пяти месяцев ее отношения с мужем находились в сильнейшем кризисе.

«Мы с Сережей разошлись. У нас был непростой период, скажем так, пять месяцев, а решение пришло два месяца назад», — рассказала Лукьяненко.

Она подчеркнула, что решение не было спонтанным. Сейчас пара находится в стадии бракоразводного процесса. По словам звезды, она старается поддерживать с Атанасовым общение ради их общей 8-летней дочери.

Лукьяненко начала свою карьеру в кино с фильма «Любовь слепа». После этого актрису пригласили на съемки в такие проекты, как «Моя прекрасная няня» и «Волчица». Наибольшую популярность ей принесла работа в сериале «Кадетство», где она играла роль Ксении — возлюбленной персонажа Бориса Кочевникова, суворовца Синицина.

В стадии бракоразводного процесса находится и певица Любовь Успенская. Недавно друзья королевы шансона сообщили, что она стала «чахнуть на глазах» на фоне этого развода. Состояние певицы ухудшилось после того, как она узнала, что ее супруг Александр Плаксин намерен отсудить у нее половину имущества.

актриса развод отношения лукьяненко
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 145184 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 124932 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 121632 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 59945 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 58177 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда сериала «Кадетство» Ольга Лукьяненко разводится с мужем после 9 лет брака
Рейтинг@Mail.ru