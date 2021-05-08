Звезда сериала «Кадетство» Ольга Лукьяненко разводится с мужем после 9 лет брака

Москва, 8 мая. Актриса Ольга Лукьяненко, известная по роли Ксюши в сериале «Кадетство», сообщила, что разводится с супругом, бизнесменом Сергеем Атанасовым, после девяти лет брака.

Ольга Лукьяненко откровенно рассказала о давно назревших проблемах в браке в интервью Youtube-каналу DOROTYE . Роман актрисы с бизнесменом Сергеем Атанасовым начался в 2009 году, а спустя четыре года у пары родилась дочь Адель.

Однако даже ради ребенка супруги не смогли сохранить отношения. Звезда «Кадетства» не назвала причину разрыва, однако призналась, что больше пяти месяцев ее отношения с мужем находились в сильнейшем кризисе.

«Мы с Сережей разошлись. У нас был непростой период, скажем так, пять месяцев, а решение пришло два месяца назад», — рассказала Лукьяненко.

Она подчеркнула, что решение не было спонтанным. Сейчас пара находится в стадии бракоразводного процесса. По словам звезды, она старается поддерживать с Атанасовым общение ради их общей 8-летней дочери.

Лукьяненко начала свою карьеру в кино с фильма «Любовь слепа». После этого актрису пригласили на съемки в такие проекты, как «Моя прекрасная няня» и «Волчица». Наибольшую популярность ей принесла работа в сериале «Кадетство», где она играла роль Ксении — возлюбленной персонажа Бориса Кочевникова, суворовца Синицина.

В стадии бракоразводного процесса находится и певица Любовь Успенская. Недавно друзья королевы шансона сообщили, что она стала «чахнуть на глазах» на фоне этого развода. Состояние певицы ухудшилось после того, как она узнала, что ее супруг Александр Плаксин намерен отсудить у нее половину имущества.