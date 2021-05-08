Генрих Мхитарян может стать игроком петербургского «Зенита»

Санкт-Петербург, 8 мая. Лучший бомбардир в истории сборной Армении Генрих Мхитарян попал в сферу интересов «Зенита».

Полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Контракт 32-летнего армянского игрока с римским клубом заканчивается летом этого года. По информации портала Transfermarkt, «Зенит» планирует вступить в переговоры с Мхитаряном после того, как пост спортивного директора клуба займет Андрей Аршавин, имеющий личный контакт с полузащитником.

В этом сезоне армянский футболист провел за «Рому» 42 матча. На счету Мхитаряна 11 голов и 11 результативных передач. Трансферная стоимость многократного чемпиона Армении и Украины составляет 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что украинский защитник Ярослав Ракицкий может покинуть «Зенит» летом. Контракт игрока с петербургским клубом истекает в 2022 году.