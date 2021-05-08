Сын Плющенко и Рудковской отрабатывает элементы фигурного катания на побережье океана

Москва, 8 мая. Старший сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не перестает тренироваться даже на отдыхе. Вместе с отцом 8-летний Саша отрабатывает тулупы прямо на песке.

Звездное семейство отправилось в отпуск на Мальдивские острова. Однако юный спортсмен даже на лазурном побережье под неусыпным руководством своего папы отрабатывает элементы фигурного катания. Видео с тренировки на песке появилось на официальной страничке Саши Плющенко в Instagram, которую ведет Яна Рудковская.

«Тренировки на песке! Ни дня без спорта», — гласит подпись к ролику.

В кадре 8-летний Саша бегает, прыгает, отжимается, а также отрабатывает упражнения на равновесие. Евгений Плющенко в качестве тренера не позволяет своему сыну схалтурить и внимательно следит за каждым выполненным элементом. То и дело олимпийский чемпион прикрикивает на наследника: «Давай-давай, не отвлекайся! Головой думай, куда прыгать! Руки не забывай!». Судя по всему, прославленный фигурист явно нацелен вырастить из старшего сына мировую звезду льда.

В комментариях мнения подписчиков, как всегда, разделились. Одни приветствовали такую строгость и жесткий спортивный режим, ведь благодаря этому у Саши Плющенко действительно есть все шансы стать именитым спортсменом. Другие же отметили, что 8-летнему ребенку, который и так живет одними тренировками, необходимы отдых и перерывы от физических нагрузок.

Евгений Плющенко сам соскучился по льду и конькам за время отдыха. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию устроил отдыхающим на Мальдивах людям целое шоу на пластиковой арене.