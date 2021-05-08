Невестка Валерии резко ответила на критику из-за поездки в отпуск без ребенка

Абу-Даби, 8 мая. Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина отреагировала на негативные комментарии, вызванные их с мужем поездкой в отпуск без дочери Селин.

Сын Валерии, бизнесмен Арсений Шульгин и его супруга отправились в романтическое путешествие в Абу-Даби, оставив четырехмесячного ребенка в Москве. Невестка певицы объяснила, что они уехали всего на несколько дней, поэтому решили не устраивать девочке акклиматизацию лишний раз. Кроме того, супруги просто захотели побыть вдвоем.

Однако это объяснение устроило далеко не всех подписчиков Шульгиной. Тогда жена сына Валерии опубликовала пост в Instagram, в котором резко ответила на критику.

«Дорогие девушки, вы можете ходить без макияжа, одеваться в лохмотья, сидеть с детьми дома, никуда не выбираться. Я так никогда не жила и не буду, я выстраиваю свою жизнь иначе», — написала невестка исполнительницы.

Шульгина подчеркнула, что всегда просит о помощи близких. Если же они ей отказывают, девушка выбирается куда-либо с ребенком. После поста невестки Валерия поддержала ее в комментариях.

«Я очень за вас рада. Отдых, хоть и короткий, вам был просто необходим. И не обращайте внимания на тех, кто этого не понимает», — написала певица.

Супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин ранее показал трогательные снимки с ее внучкой. Девочку сфотографировали во время обряда крещения.