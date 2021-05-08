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The Drive: российские АПЛ «Ясень-М» несут огромную угрозу ВМС США

Армия
The Drive: российские АПЛ «Ясень-М» несут огромную угрозу ВМС США
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 8 мая. Ввод в боевой состав ВМФ РФ атомной подводной лодки «Казань» типа «Ясень-М» является очевидным свидетельством качественного роста военно-морского могущества России.

Анализу данного события посвящена статья военного эксперта Джона Тревитика, размещенная на портале The Drive, пересказ ключевых тезисов материала представлен «ПолитРоссией». Автор публикации уверен, что новые российские АПЛ несут огромную угрозу не только надводным силам ВМС западных стран, но и американским субмаринам, которые не смогут себя чувствовать в безопасности даже поблизости от собственных гаваней.

«Учитывая ряд преимуществ, полученных благодаря модернизации, можно предположить, что проект «Ясень-М» станет значительным достижением для российского ВМФ», — отмечает Тревитик.

Эксперт относит к преимуществам российских АПЛ типа «Ясень-М» наличие мощных и дальнобойных гиперзвуковых ракет, большую дальность плавания и бесшумность действий в морских глубинах. После выхода «Ясеней» на боевое патрулирование субмарины США станут уязвимы даже вблизи атлантического побережья собственной страны, резюмирует автор The Drive.

Ранее сообщалось о большом беспокойстве в сообществе американских военных экспертов ввиду мощного вооружения российских АПЛ «Ясень-М».

вмф апл ясень-м
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