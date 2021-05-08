Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 16:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:20
Происшествия
Восьмилетний ребенок выжил после падения с третьего этажа в Ленобласти
16:16
Общество
Экоцентр в Дагестане опроверг информацию о безопасности рыбацких сетей для тюленей
16:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова готовится к выписке из клиники после операции
16:13
Шоу-бизнес
Певица Манижа провела первую репетицию на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме
16:10
Общество
Структуры Навального не платят налоги и бросают сторонников без помощи
16:09
Общество
Пользователи Сети сравнивают себя с упитанной белкой из новосибирского Академгородка
16:08
Политика
Депутат Бальбек сравнил Украину с «чистильщиком сапог» Вашингтона и Брюсселя
16:06
Экономика
Эксперты WEF ждут исчезновения ряда профессий в ближайшем будущем
16:02
Политика
Кравчук назвал условие для налаживания сотрудничества между РФ и Украиной
16:02
Общество
Преклонный возраст не мешает ветеранам ВОВ ставить уникальные рекорды
16:02
Шоу-бизнес
Билет на концерт госпитализированной Ольги Бузовой можно купить за 49 тысяч рублей
16:00
Политика
Песков исключил проведение приема в Кремле в День Победы
15:59
Весь мир
Нападение на отель в Триполи и визит главы МИД в Сабху — что произошло в Ливии 7 мая
15:58
Экономика
Нефтедобыча в России может достичь докризисного уровня после 2025 года
15:53
Общество
Влад Соколовский рассказал, что помогло его прадеду выжить на войне
15:52
Экономика
Представитель Гильдии риелторов Москвы рассказал о ценах на недвижимость
15:49
Экономика
Дипломатический скандал с РФ может нанести болезненный удар по чешской экономике
15:48
Весь мир
Эксперт прокомментировал возможность появления российской военной базы в Косово
15:48
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП на Ставрополье спортсменок находятся в тяжелом состоянии
15:45
Политика
Володин почтил память павших в Великой Отечественной войне
Все новости

Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой

2111
Общество
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 8 мая. Видео заполнения Северо-Крымского канала водой реки Биюк-Карасу удивило украинцев. Мнения пользователей из этой страны разделились.

Ролик с заполнением Северо-Крымского канала опубликовал блогер Игорь Корсаков. Это произошло в районе села Новоивановка из-за выхода из берегов реки Биюк-Карасу. Мужчина заснял не только русло канала, по которому впервые за долгое время побежала вода, но и Новоивановский гидроузел, из которого был начат ее сброс.

Пользователи Сети активно отреагировали на ролик Корсакова. Среди зрителей и комментаторов оказалось немало украинцев, мнения которых по поводу ситуации с водой в Крыму разделились. Одни искренне радуются за полуостров и его жителей, другие публикуют провокационные заявления с призывами изгонять украинцев за пророссийскую позицию.

«Крымчане, завидую вам по-доброму. Украина», - пишет пользователь YouTube Наталья Добрая.

«Вот правда, уезжай и не возвращайся. Тьфу, позор», - ответил ей Iванич Доцент.

«Очень скучаю за Крымом. Украина», - написала Home Ainol.

Крымчане утверждают, что вода из реки Биюк-Карасу уже начала доходить до крупнейших населенных пунктов полуострова. Пользователь СЭР из Керчи хвалит работу очистных сооружений, благодаря которым внешне мутноватая вода становится пригодной для питья и бытового использования. Украинцы отмечают, что вода на кадрах более чистая, чем в их стране, в том числе в реке Днепр, откуда до водной блокады ее получал Крым.

«Какая чистая вода! Не сравнить с днепровской», - пишет AVN.

«Мы, украинцы, очень рады за крымчан. Значит, канал с нашей стороны больше не понадобится, и мы будем его использовать для переброски вод на новые отстойники», - провокационно заявляет Hesed Belov.

«А как мы рады за украинцев! Они теперь не будут никому давать свою воду ни на халяву, ни за деньги. Все для себя», - иронично парирует Юрий Липатов.

Россияне в Сети крайне эмоционально отреагировали на ролик заполнения Северо-Крымского канала. Пользователи из РФ поздравили крымчан с признаками преодоления водной блокады. Некоторые сочли происходящее чудом, напомнив, что в русле канала несколько лет не было воды – за это время там успели прорасти трава и кустарники.

украина россия крым вода украинцы скк водная блокада
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 145184 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 124932 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 121632 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 59945 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 58177 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Все новости / Общество / Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Рейтинг@Mail.ru