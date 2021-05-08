Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой

Симферополь, 8 мая. Видео заполнения Северо-Крымского канала водой реки Биюк-Карасу удивило украинцев. Мнения пользователей из этой страны разделились.

Ролик с заполнением Северо-Крымского канала опубликовал блогер Игорь Корсаков. Это произошло в районе села Новоивановка из-за выхода из берегов реки Биюк-Карасу. Мужчина заснял не только русло канала, по которому впервые за долгое время побежала вода, но и Новоивановский гидроузел, из которого был начат ее сброс.

Пользователи Сети активно отреагировали на ролик Корсакова. Среди зрителей и комментаторов оказалось немало украинцев, мнения которых по поводу ситуации с водой в Крыму разделились. Одни искренне радуются за полуостров и его жителей, другие публикуют провокационные заявления с призывами изгонять украинцев за пророссийскую позицию.

«Крымчане, завидую вам по-доброму. Украина», - пишет пользователь YouTube Наталья Добрая.

«Вот правда, уезжай и не возвращайся. Тьфу, позор», - ответил ей Iванич Доцент.

«Очень скучаю за Крымом. Украина», - написала Home Ainol.

Крымчане утверждают, что вода из реки Биюк-Карасу уже начала доходить до крупнейших населенных пунктов полуострова. Пользователь СЭР из Керчи хвалит работу очистных сооружений, благодаря которым внешне мутноватая вода становится пригодной для питья и бытового использования. Украинцы отмечают, что вода на кадрах более чистая, чем в их стране, в том числе в реке Днепр, откуда до водной блокады ее получал Крым.

«Какая чистая вода! Не сравнить с днепровской», - пишет AVN.

«Мы, украинцы, очень рады за крымчан. Значит, канал с нашей стороны больше не понадобится, и мы будем его использовать для переброски вод на новые отстойники», - провокационно заявляет Hesed Belov.

«А как мы рады за украинцев! Они теперь не будут никому давать свою воду ни на халяву, ни за деньги. Все для себя», - иронично парирует Юрий Липатов.

Россияне в Сети крайне эмоционально отреагировали на ролик заполнения Северо-Крымского канала. Пользователи из РФ поздравили крымчан с признаками преодоления водной блокады. Некоторые сочли происходящее чудом, напомнив, что в русле канала несколько лет не было воды – за это время там успели прорасти трава и кустарники.