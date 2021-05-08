Брокер отметил рост числа участников IPO в России

Москва, 8 мая. Спрос со стороны частных инвесторов на участие в новых публичных размещениях акций (IPO) растет в России, сообщил старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

По его словам, это является следствием масштабного притока новых инвесторов на рынок за последние два года. Он рассказал, что в «ВТБ Капитал Инвестиции» поступили десятки тысяч клиентских заявок в ходе последний IPO, которые поступали через мобильное приложение.

Сейчас доля клиентов, участвующих в IPO, относительно невысока и составляет около 5-7%, отметил Потапов. Он уточнил, что листинг остается в большей степени нишевым продуктом, и консервативные инвесторы, как правило, не участвуют в размещении.

Центробанк РФ намерен ограничить возможность участия в IPO российских компаний. Предполагается, что неквалифицированным инвесторам будут доступны только акции из котировальных списков. Однако пока неизвестно, останется ли у них возможность вложиться в IPO через фонды первичных размещений.

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