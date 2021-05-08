Певец Сергей Лазарев показал редкий кадр с подросшими сыном и дочерью

Москва, 8 мая. Знаменитый певец Сергей Лазарев порадовал фанатов новой фотографией своих детей — сына Никиты и дочери Анны. Артист попозировал с ними на фоне моря.

Редкий снимок с детьми появился на странице исполнителя в Instagram. Лазарев, который совсем не часто выкладывает кадры с сыном и дочерью в соцсети, порассуждал о быстром течении времени. Артист рассказал, что у него есть подобная фотография с родителями и братом, сделанная во время отдыха.

«Нам было почти столько, сколько Нику с Анютой! Как быстро летит время, как быстро-быстро растут дети, и взрослеем мы… Наслаждайтесь каждым днем!» — написал певец.

Поклонников Лазарева умилило его фото с подросшими сыном и дочерью. Многие фанаты признались, что всегда с нетерпением ждут фотографий детей артиста в соцсетях.

«Как дышать-то? Я эту фотку ждала больше всего на свете»; «Какие чудесные малыши! Никита очень на вас похож»; «А мы ждали такую семейную фоточку!»; «Милое, прекрасное фото», — написали комментаторы.

Сергей Лазарев ранее рассказал, почему сорвался на певицу Светлану Лободу на Премии Муз-ТВ в 2019 году. Артист отметил, что повысил голос на коллегу совсем не ради пиара.