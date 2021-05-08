Эксперт прокомментировал возможность появления российской военной базы в Косово

Из-за многочисленных кровопролитных конфликтов прошлого Западные Балканы остаются одним из самых напряженных регионов Европы. Несмотря на относительный мир, тема возможной войны снова периодически всплывает на повестке дня, и для этого немало причин, которые имеют под собой этническую и религиозную почву. В первую очередь, это касается таких территорий, как самопровозглашенная Республика Косово, Босния и Герцеговина и так называемая Прешевская долина на юге Сербии.

Официальные представители Белграда высказывались на эту острую тему не раз. Свое мнение на днях озвучил спикер парламента Сербии Ивица Дачич. На его взгляд, уровень безопасности в регионе станет значительно выше, если Россия создаст военную базу в Косово и Метохии, а Сербия — в Республике Сербской.

Он прокомментировал заявления Загреба о том, что Хорватия откроет военную базу в Косово и Метохии «для большей безопасности». Дачич уверен, что действия хорватов могут нарушить стабильность и мир в регионе.

Федеральное агентство новостей /

«Я думаю, что безопасность в регионе повысится, если Сербия построит военную базу в Республике Сербской. Я не понимаю, почему России не открыть военную базу в Косово и Метохии, ведь это, безусловно, позитивно отразилось бы на безопасности», — сказал Дачич.

Заявления Хорватии должны были встретить более решительное осуждение со стороны международных организаций, подчеркнул он. Спикер парламента выразил надежду, что эта тема будет включена в повестку заседания Совета Безопасности ООН.

«Объявление о том, что Хорватия построит военный лагерь в Косово и Метохии, граничит с научной фантастикой. Хорватия не является великой военной державой, и для этого не будет никаких юридических возможностей, если будет соблюдаться резолюция 1244», — сказал Дачич.

Парламентарий указал на то, что Загреб продолжает свою антисербскую деятельность в регионе и усиливает взаимодействие с албанцами. Доходит уже до того, что Хорватия в последнее время стала называть албанцев своими «братьями по оружию» в Первой и Второй мировых войнах. При этом тогда они стреляли не только по сербам, но и по союзникам — американцам, британцам и французам.

«Вот почему меня просто удивляет, что в этих кругах нет реакции на такие заявления», — заключил Дачич.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей слова политика прокомментировал профессор Факультета безопасности Белградского университета и бывший военный атташе Сербии в Москве Мирослав Младенович.

Косово и Метохия — это территория с особым статусом, подчеркнул он. Сербия не признает самопровозглашенное государство, но взяла на себя обязательства уважать компетенции международных институтов — до тех пор, пока вопрос территориальной целостности не будет решен в рамках международного права. В связи с этим Сербия не может объективно рассматривать размещение военных баз на этой территории.

Он также привел результаты опроса, проведенного исследовательским центром Demostat:

«Исследования подтверждают, что граждане Сербии, в большинстве своем, не принимают любое иностранное военное присутствие на своей территории. На вопрос: «Чьи военные базы могут быть полезны Сербии?» большинство респондентов (53%) проголосовали за военный нейтралитет; 20% — за российские базы; 4% — за размещение российских и американских баз одновременно; 2% поддержали идею американского присутствия; 21% затруднились ответить. При этом ни один из респондентов не выбрал базу НАТО», — указал профессор.

Федеральное агентство новостей /

Такое отношение, по его словам, проистекает из исторических и современных событий в Сербии. Как известно, Сербия в военно-политическом смысле не присоединилась ни к одному блоку во время раздела мира. В этом ее отличие от других «постсоциалистических» государств, которые практически сразу после распада Варшавского договора ворвались в единственный существующий военно-политический союз. С другой стороны, на основании постановления Национального Собрания от 2007 года страна выбрала статус военного нейтралитета. Правда, эта ситуация не вечна. Ее можно изменить путем референдума. Однако судя по представленным и многим другим исследованиям, граждане Сербии поддерживают статус неприсоединения.

«В силу своего геостратегического положения Сербия оказывается плотно вписанной во все перипетии мировой политики. Более того, в зависимости от конкретных исторических условий она становится эпицентром серьезных геополитических трансформаций (балканские войны начала и конца ХХ в., Первая мировая война, современный кризис). Занимая центральное место в стыковом регионе мировой политики, где сходятся мировые религии и культуры, перемешиваются и возникают новые нации, Сербия на протяжении всей своей истории старается проводить многовекторную политику», — подчеркнул Младенович.

Доктор политических наук выразил уверенность — в Косово и Метохии для защиты прав человека, сербских меньшинств очень желательно размещение российской военной базы.

«Дело в том, что международные силы имеют односторонний подход и в основном поддерживают руководство Косово. Безусловно, было бы очень важно создать более представительный состав международных институтов, который немыслим без роли России. Это важно, потому что о создании военной базы «Сил безопасности Косово» на границе, где проживает большинство сербского населения в Косово и Метохии, говорят все серьезнее», — пояснил экс-дипломат.

Косово и Метохия — исторически сербская территория, но в настоящее время, в соответствии с Резолюцией ООН 1244, она находится под временной администрацией ООН. Кроме того, на сторону албанцев все больше вовлекаются США, а также страны Ближнего Востока.

«Это означает, что Сербия, к сожалению, не может существенно повлиять на решения, связанные с возможным участием России в этой сфере. Это вопрос международных институтов, а внутри них — и самой России. Что касается российско-сербского сотрудничества в области безопасности, необходимо отметить, что за последние годы в этой сфере достигнут значительный прогресс. Активно развивается созданный на основании межправительственного соглашения 2012 года Российско-сербский гуманитарный центр в Нише, в котором западные эксперты и журналисты всячески стараются разглядеть российскую военную базу», — заметил Младенович.

При этом он является некоммерческой организацией с десятком штатных сотрудников, занимающаяся предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и обучением специалистов по данным направлениям, а также оказывающей помощь пострадавшим от ЧС. Профессор привел данные о том, что с 2014 по 2018 годы Центр оказал содействие в обучение более 500 специалистов экстренных служб из Сербии, Боснии и Герцеговины, и Северной Македонии.

В отношении набирающего силы союза Хорватия — Косово Мирослав Младенович заметил, что это традиционный антисербский альянс, который только «подогревает страсти» и провоцирует, но не может что-либо сделать на практике.

«В этом смысле показательно заявление министра иностранных дел Хорватии о создании военной базы в Косово и Метохии. Как уже указывалось, это проблема, которую лидеры косовских албанцев и хорватское руководство не могут решить без поддержки международных игроков. Вряд ли так называемое международное сообщество допустит подобное, потому что это несомненная провокация», — подчеркнул Младенович.

По его мнению, Запад не хочет больше конфронтации в этой сфере. Его главная цель — оправдать варварскую агрессию, которую он вел против Сербии. А значит, он не допустит новой переоценки сил.