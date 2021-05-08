Отдел для торговли криптовалютой сформировали в Goldman Sachs

Вашингтон, 8 мая. Инвестиционное американское финучреждение Goldman Sachs сформировало отдел для торговли криптовалютой, сообщает телеканал CNBC.

Новое подразделение успешно провело торговлю двумя разновидностями деривативов, которые связаны с биткоинами. Торговый отдел считается частью структуры глобальных валют и развивающихся рынков банка, которым управляет партнер Goldman Sachs Раджеш Венкатарамани, передает РБК.

По словам представителей кредитной организации, компания стремится расширить присутствие на рынке за счет «выборочного подключения» корпораций, торгующих цифровыми монетами. Кроме того, банк запустил внутреннюю службу для клиентов, где пользователи могут просматривать стоимость цифровых активов и актуальные новости из мира криптовалют в режиме реального времени.

Эксперты Goldman Sachs ранее сообщили, что развивающиеся рынки с наименьшим иностранным участием способны продемонстрировать лучшие результаты в период укрепления американской нацвалюты.