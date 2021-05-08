Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 16:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:20
Происшествия
Восьмилетний ребенок выжил после падения с третьего этажа в Ленобласти
16:16
Общество
Экоцентр в Дагестане опроверг информацию о безопасности рыбацких сетей для тюленей
16:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова готовится к выписке из клиники после операции
16:13
Шоу-бизнес
Певица Манижа провела первую репетицию на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме
16:10
Общество
Структуры Навального не платят налоги и бросают сторонников без помощи
16:09
Общество
Пользователи Сети сравнивают себя с упитанной белкой из новосибирского Академгородка
16:08
Политика
Депутат Бальбек сравнил Украину с «чистильщиком сапог» Вашингтона и Брюсселя
16:06
Экономика
Эксперты WEF ждут исчезновения ряда профессий в ближайшем будущем
16:02
Политика
Кравчук назвал условие для налаживания сотрудничества между РФ и Украиной
16:02
Общество
Преклонный возраст не мешает ветеранам ВОВ ставить уникальные рекорды
16:02
Шоу-бизнес
Билет на концерт госпитализированной Ольги Бузовой можно купить за 49 тысяч рублей
16:00
Политика
Песков исключил проведение приема в Кремле в День Победы
15:59
Весь мир
Нападение на отель в Триполи и визит главы МИД в Сабху — что произошло в Ливии 7 мая
15:58
Экономика
Нефтедобыча в России может достичь докризисного уровня после 2025 года
15:53
Общество
Влад Соколовский рассказал, что помогло его прадеду выжить на войне
15:52
Экономика
Представитель Гильдии риелторов Москвы рассказал о ценах на недвижимость
15:49
Экономика
Дипломатический скандал с РФ может нанести болезненный удар по чешской экономике
15:48
Весь мир
Эксперт прокомментировал возможность появления российской военной базы в Косово
15:48
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП на Ставрополье спортсменок находятся в тяжелом состоянии
15:45
Политика
Володин почтил память павших в Великой Отечественной войне
Все новости

Киркоров подарил молдавской участнице Евровидения королевские туфли с тысячами кристаллов

Шоу-бизнес
Киркоров подарил молдавской участнице Евровидения королевские туфли с тысячами кристаллов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 8 мая. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров купил своей подруге Наталье Гордиенко, которая в этом году представит Молдавию на Евровидении, роскошные туфли ручной работы.

До начала международного песенного конкурса «Евровидение» остаются считанные дни. В 2020 году песенный смотр был отменен из-за пандемии коронавируса, но в этом году организаторы решили провести песенный баттл в оффлайн-режиме с минимальными ограничениями.

Филипп Киркоров на этот раз поедет на Евровидение в роли наставника, а не участника. Артист стал продюсером своей давней подруги, заслуженной артистки Молдавии Натальи Гордиенко. Вместе с поп-королем российской эстрады она подготовила песню Sugar. Композицию уже смогли оценить многие звезды шоу-бизнеса на специальной презентации.

Киркоров вместе со своей подопечной 8 мая отправились в Роттердам, где и пройдет конкурс. Как продюсер молдавской артистки, певец сильно переживает и учитывает каждую деталь, которая может стать решающей на международном смотре. Он лично разработал сценический образ Гордиенко и перед вылетом объехал всю столицу, чтобы ничего не забыть для номера.

Так, поп-король похвастался в своем Instagram-аккаунте королевскими туфлями для молдавской участницы. Обувь Киркоров заказал у знакомого дизайнера Александра Сирадекиана. Туфли ручной работы усыпаны стразами и украшены бахромой на пятке.

«Вылетаю в Роттердам. В последние минуты перед поездкой заехал забрать черевички. ...Это последняя вишенка на торте к нашему выступлению. Вот они! Вот они, красотки! Ой, какие красивые! Девять тысяч кристаллов! Алекс, это гениально!» — эмоционально высказался артист, когда получил туфли.

В Роттердам отправилась и певица Манижа, которая с песней «Русская женщина» представит на Евровидении Россию. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала кадры с регистрации на рейс.

музыка евровидение киркоров мода стиль
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 145184 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 124932 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 121632 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 59945 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 58177 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров подарил молдавской участнице Евровидения королевские туфли с тысячами кристаллов
Рейтинг@Mail.ru