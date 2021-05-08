Киркоров подарил молдавской участнице Евровидения королевские туфли с тысячами кристаллов

Москва, 8 мая. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров купил своей подруге Наталье Гордиенко, которая в этом году представит Молдавию на Евровидении, роскошные туфли ручной работы.

До начала международного песенного конкурса «Евровидение» остаются считанные дни. В 2020 году песенный смотр был отменен из-за пандемии коронавируса, но в этом году организаторы решили провести песенный баттл в оффлайн-режиме с минимальными ограничениями.

Филипп Киркоров на этот раз поедет на Евровидение в роли наставника, а не участника. Артист стал продюсером своей давней подруги, заслуженной артистки Молдавии Натальи Гордиенко. Вместе с поп-королем российской эстрады она подготовила песню Sugar. Композицию уже смогли оценить многие звезды шоу-бизнеса на специальной презентации.

Киркоров вместе со своей подопечной 8 мая отправились в Роттердам, где и пройдет конкурс. Как продюсер молдавской артистки, певец сильно переживает и учитывает каждую деталь, которая может стать решающей на международном смотре. Он лично разработал сценический образ Гордиенко и перед вылетом объехал всю столицу, чтобы ничего не забыть для номера.

Так, поп-король похвастался в своем Instagram-аккаунте королевскими туфлями для молдавской участницы. Обувь Киркоров заказал у знакомого дизайнера Александра Сирадекиана. Туфли ручной работы усыпаны стразами и украшены бахромой на пятке.

«Вылетаю в Роттердам. В последние минуты перед поездкой заехал забрать черевички. ...Это последняя вишенка на торте к нашему выступлению. Вот они! Вот они, красотки! Ой, какие красивые! Девять тысяч кристаллов! Алекс, это гениально!» — эмоционально высказался артист, когда получил туфли.

В Роттердам отправилась и певица Манижа, которая с песней «Русская женщина» представит на Евровидении Россию. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала кадры с регистрации на рейс.