Житель Курской области зарезал мужчину около кафе

Курск, 8 мая. Убийство человека произошло в Курчатове. Правоохранители возбудили уголовное дело.

По предварительной версии, пьяный подозреваемый ударил мужчину несколько раз ножом в грудь. Потерпевший получил тяжелые травмы и умер в машине скорой помощи. Инцидент произошел около одного из местных кафе.

Обвиняемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Правоохранители устанавливают иные обстоятельства совершенного преступления.

Упаковщик из Ленобласти зарезал собутыльника и скрылся. По данным следствия, фигурант поссорился с приятелем во время пьяного застолья и ударил его ножом в живот, сообщал ФАН.