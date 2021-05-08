Зачем Турция восстановила работу своего консульства в иракском Мосуле

Турция вновь открыла свое консульство в иракском Мосуле после семилетнего перерыва. Решение об этом было принято в рамках инициативы по укреплению отношений Анкары и Багдада на фоне турецкой операции против «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этом сообщает Telegram-канал «Стамбульский волк».

Турецкое дипломатическое учреждение на севере Ирака было закрыто после того, как «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) взяло город под контроль и захватило в заложники 49 сотрудников МИД Турции, в том числе и генерального консула Озтурка Йылмаза.

Новый шаг в укреплении отношений

Тема возобновления работы консульства в Мосуле неоднократно поднималась турецкими дипломатами в последние годы. Реализация этого плана была приведена в исполнение только после назначения нового посла в Ираке.

#Turkey's newly appointed ambassador to #Iraq, Ali Riza Guney, expressed hope that a promising period for bilateral relations will begin between #Baghdad and #Ankara. For background on the main points of contention between the two countries, read: https://t.co/5X7z0wpMJF pic.twitter.com/Wd40AwSW8V — TRT World Research Centre (@TRTWorldRC) May 7, 2021

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу также недавно объявил о намерениях создать в провинции Дохук на севере иракской территории новую военную базу. Она должна укрепить позиции турецких вооруженных сил в регионе, где уже располагается ряд аванпостов, используемых для борьбы с курдами с середины 90-х годов.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kuzey Irak'taki operasyonlar sürecek, Metina bölgesine üs kuracağız." pic.twitter.com/M8zwlkPDTR — Köşe Makalem ✍ (@kosemakalem) May 5, 2021

Создание нового военного объекта позволит ограничить передвижение сил «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической группировкой. Регион Дохук располагается на стратегическом пути к горам Кандиль, где находятся укрытия курдов.

Турецкие военные в Ираке

С 10 по 14 февраля 2021 года ВС Турции провели на севере Ирака новую операцию «Орлиный коготь — 2». На заседании парламента в Анкаре министр обороны Хулуси Акар отчитался об итогах боевых действий. Он сообщил, что турецкие ВВС успешно поразили 48 объектов, а в общей сложности был ликвидирован 51 член «Рабочей партии Курдистана», в том числе четверо высокопоставленных командиров. Тем не менее турки не смогли спасти 13 заложников, убитых во время операции по их освобождению.

Федеральное агентство новостей /

При этом глава оборонного ведомства отметил, что в перспективе интенсивность антитеррористических действий Турции на севере Ирака будет расти.

В период проведения турецкой военной операции губернатор иракского Дахука Али Тетер выступал с заявлением, в котором назвал присутствие РПК на севере страны нарушением международного права. По его мнению, пребывание группировки в регионе мешает стабильности и развитию.

Политик отмечал, что официальным защитником Иракского Курдистана являются формирования «Пешмерга», а не РПК. При этом он критиковал группировку за ее настрой на захват власти и препятствование другим политическим силам на контролируемых ею территориях.

Следующая военная операция Анкары в Северном Ираке стартовала в конце апреля 2021 года. Ею руководили из турецкой столицы непосредственно министр обороны Хулуси Акар и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер.

В рамках этого ВВС нанесли удары по объектам РПК в районах Зап, Басъян, Гандиль и Метин. В последнем также подразделения турецкого спецназа провели наземные операции.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta! ???????? pic.twitter.com/nnG2cEKeVB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021

Тем не менее недавний визит Акара в расположение дислоцирующихся в Ираке турецких войск, реализованный без согласования с местными властями, стал причиной недовольства со стороны Багдада.

«Правительство решительно отвергает продолжающиеся нарушения суверенитета страны и неприкосновенности территорий и воздушного пространства Ирака со стороны турецких вооруженных сил», — отмечается в заявлении иракского МИД.

Результатом этого стал вызов временного поверенного в делах Турции в Багдаде в министерство и вручение ему официальной ноты протеста.

The Ministry of Foreign Affairs Summons Chargé D'Affairs of the Turkish Embassy in Baghdadhttps://t.co/ut9ov4ro3V — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) May 3, 2021

Планы и реальность

Заявления главы оборонного ведомства Турции о планах по строительству новой базы, сделанные во время последней военной операции, пока не были подкреплены согласием со стороны администрации Иракского Курдистана или официального Багдада.

Напротив, военные амбиции Анкары и прямое нарушение суверенитета соседнего государства в перспективе могут привести к эскалации напряженности, что уже не раз происходило. Тем не менее теперь турецкое руководство параллельно с милитаристскими инициативами восстанавливает свою дипломатическую активность. Впрочем, вряд ли появление дополнительного консульства сумеет быстро сгладить возникающие разногласия.



По этой причине реализации плана Анкары по созданию нового военного объекта на территории соседнего государства вряд ли возможна в ближайшее время — в краткосрочной перспективе Багдад вряд ли на это согласится.

1 Организация запрещена на территории РФ.