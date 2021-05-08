Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 16:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:20
Происшествия
Восьмилетний ребенок выжил после падения с третьего этажа в Ленобласти
16:16
Общество
Экоцентр в Дагестане опроверг информацию о безопасности рыбацких сетей для тюленей
16:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова готовится к выписке из клиники после операции
16:13
Шоу-бизнес
Певица Манижа провела первую репетицию на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме
16:10
Общество
Структуры Навального не платят налоги и бросают сторонников без помощи
16:09
Общество
Пользователи Сети сравнивают себя с упитанной белкой из новосибирского Академгородка
16:08
Политика
Депутат Бальбек сравнил Украину с «чистильщиком сапог» Вашингтона и Брюсселя
16:06
Экономика
Эксперты WEF ждут исчезновения ряда профессий в ближайшем будущем
16:02
Политика
Кравчук назвал условие для налаживания сотрудничества между РФ и Украиной
16:02
Общество
Преклонный возраст не мешает ветеранам ВОВ ставить уникальные рекорды
16:02
Шоу-бизнес
Билет на концерт госпитализированной Ольги Бузовой можно купить за 49 тысяч рублей
16:00
Политика
Песков исключил проведение приема в Кремле в День Победы
15:59
Весь мир
Нападение на отель в Триполи и визит главы МИД в Сабху — что произошло в Ливии 7 мая
15:58
Экономика
Нефтедобыча в России может достичь докризисного уровня после 2025 года
15:53
Общество
Влад Соколовский рассказал, что помогло его прадеду выжить на войне
15:52
Экономика
Представитель Гильдии риелторов Москвы рассказал о ценах на недвижимость
15:49
Экономика
Дипломатический скандал с РФ может нанести болезненный удар по чешской экономике
15:48
Весь мир
Эксперт прокомментировал возможность появления российской военной базы в Косово
15:48
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП на Ставрополье спортсменок находятся в тяжелом состоянии
15:45
Политика
Володин почтил память павших в Великой Отечественной войне
Все новости

Зачем Турция восстановила работу своего консульства в иракском Мосуле

  /   Обновлено: 08 мая 2021 15:41
Весь мир
Зачем Турция восстановила работу своего консульства в иракском Мосуле
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Турция вновь открыла свое консульство в иракском Мосуле после семилетнего перерыва. Решение об этом было принято в рамках инициативы по укреплению отношений Анкары и Багдада на фоне турецкой операции против «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этом сообщает Telegram-канал «Стамбульский волк».

Турецкое дипломатическое учреждение на севере Ирака было закрыто после того, как «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) взяло город под контроль и захватило в заложники 49 сотрудников МИД Турции, в том числе и генерального консула Озтурка Йылмаза.

Новый шаг в укреплении отношений

Тема возобновления работы консульства в Мосуле неоднократно поднималась турецкими дипломатами в последние годы. Реализация этого плана была приведена в исполнение только после назначения нового посла в Ираке.

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу также недавно объявил о намерениях создать в провинции Дохук на севере иракской территории новую военную базу. Она должна укрепить позиции турецких вооруженных сил в регионе, где уже располагается ряд аванпостов, используемых для борьбы с курдами с середины 90-х годов.

Создание нового военного объекта позволит ограничить передвижение сил «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической группировкой. Регион Дохук располагается на стратегическом пути к горам Кандиль, где находятся укрытия курдов.

Турецкие военные в Ираке

С 10 по 14 февраля 2021 года ВС Турции провели на севере Ирака новую операцию «Орлиный коготь — 2». На заседании парламента в Анкаре министр обороны Хулуси Акар отчитался об итогах боевых действий. Он сообщил, что турецкие ВВС успешно поразили 48 объектов, а в общей сложности был ликвидирован 51 член «Рабочей партии Курдистана», в том числе четверо высокопоставленных командиров. Тем не менее турки не смогли спасти 13 заложников, убитых во время операции по их освобождению.

Зачем Турция восстанавливает свое консульство в иракском Мосуле
Федеральное агентство новостей  / 

При этом глава оборонного ведомства отметил, что в перспективе интенсивность антитеррористических действий Турции на севере Ирака будет расти.

В период проведения турецкой военной операции губернатор иракского Дахука Али Тетер выступал с заявлением, в котором назвал присутствие РПК на севере страны нарушением международного права. По его мнению, пребывание группировки в регионе мешает стабильности и развитию.

Политик отмечал, что официальным защитником Иракского Курдистана являются формирования «Пешмерга», а не РПК. При этом он критиковал группировку за ее настрой на захват власти и препятствование другим политическим силам на контролируемых ею территориях.

Следующая военная операция Анкары в Северном Ираке стартовала в конце апреля 2021 года. Ею руководили из турецкой столицы непосредственно министр обороны Хулуси Акар и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер.

В рамках этого ВВС нанесли удары по объектам РПК в районах Зап, Басъян, Гандиль и Метин. В последнем также подразделения турецкого спецназа провели наземные операции.

Тем не менее недавний визит Акара в расположение дислоцирующихся в Ираке турецких войск, реализованный без согласования с местными властями, стал причиной недовольства со стороны Багдада.

«Правительство решительно отвергает продолжающиеся нарушения суверенитета страны и неприкосновенности территорий и воздушного пространства Ирака со стороны турецких вооруженных сил», — отмечается в заявлении иракского МИД.

Результатом этого стал вызов временного поверенного в делах Турции в Багдаде в министерство и вручение ему официальной ноты протеста.

Планы и реальность

Заявления главы оборонного ведомства Турции о планах по строительству новой базы, сделанные во время последней военной операции, пока не были подкреплены согласием со стороны администрации Иракского Курдистана или официального Багдада.

Напротив, военные амбиции Анкары и прямое нарушение суверенитета соседнего государства в перспективе могут привести к эскалации напряженности, что уже не раз происходило. Тем не менее теперь турецкое руководство параллельно с милитаристскими инициативами восстанавливает свою дипломатическую активность. Впрочем, вряд ли появление дополнительного консульства сумеет быстро сгладить возникающие разногласия.

По этой причине реализации плана Анкары по созданию нового военного объекта на территории соседнего государства вряд ли возможна в ближайшее время — в краткосрочной перспективе Багдад вряд ли на это согласится. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

турция ирак рпк
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 145184 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 124932 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 121632 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 59945 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 58177 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Все новости / Весь мир / Зачем Турция восстановила работу своего консульства в иракском Мосуле
Рейтинг@Mail.ru