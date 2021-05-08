Нелюбимый сын и изгой: трудный путь Энрике Иглесиаса к славе

Сегодня свой 46-й день рождения празднует самый популярный испаноязычный певец, неоднократный призер престижных музыкальных премий «Грэмми» и American Music Awards Энрике Иглесиас.

Многие считают, что он пришел к мировой славе протоптанной дорожкой своего именитого отца Хулио Иглесиаса, но это не так. Иглесиас-старший был главным противником музыкальной карьеры своего сына и делал все возможное, чтобы Энрике бросил музыку. Молодому певцу даже пришлось отказаться от знаменитой фамилии. Подробнее — в материале ФАН.

Энрике родился в семье знаменитого испанского певца Хулио Иглесиаса и филиппинской журналистки и телеведущей Исабель Прейслер. Когда будущей звезде исполнилось три года, его родители развелись и мальчик остался со старшими братом и сестрой с матерью в Мадриде, а его отец переехал в Майами, чтобы развивать музыкальную карьеру. Воспитанием Энрике занималась его няня Мария Оливарес, так как мать Иглесиаса, которой нужно было обеспечивать трех ребятишек, вынуждена была днями и ночами пропадать на работе.

Когда Энрике было девять лет, в его семье произошло страшное событие, которое иначе как триллером не назовешь. Дедушка певца Хулио Иглесиас-старший был похищен баскскими террористами, требовавшими от отца Энрике выкуп в размере 2 миллионов долларов. В случае неповиновения преступники угрожали убить бывшую супругу и трех детей Хулио. Криминальная история завершилась без потерь: полиции удалось освободить дедушку Иглесиаса из лап террористов. Тогда Хулио посчитал Мадрид опасным городом для сыновей и дочери и перевез их к себе в США. Таким образом, уже в детском возрасте Энрике оказался в Майами, где его беззаботная жизнь перевернулась с ног на голову.

Global Look Press / Sven Hoogerhuis

Мальчик больше не чувствовал той свободы, которая была у него в Испании: он не мог бегать по улицам, играть в свой любимый футбол во дворе и быть обычном ребенком. Энрике везде сопровождали охранники. Вечно занятой и равнодушный к потребностям сына отец определил мальчика в престижную американскую школу Gulliver Preparatory School для знаменитостей, которая стала настоящим испытанием для подростка.

Одноклассники, приезжавшие на уроки на лимузинах, Энрике в свой круг общения не принимали, а деспотичный отец, у которого появилась новая семья, должного внимания сыну не уделял. Его не волновало, что Энрике из-за отсутствия денег даже не мог сходить с новыми знакомыми в кафе. Друзей у изгоя Иглесиаса не было. Свободное время мальчик проводил дома, запирался в комнате, слушал музыку, вел дневник и писал стихи. В какой-то момент Иглесиас захотел стать певцом и сказал об этом отцу, но тот не верил в музыкальный успех младшего сына. После школы по настоянию отца Энрике пришлось забыть о профессиональной карьере музыканта и пойти учиться в местный университет на финансиста.

Хоть Хулио и настаивал на том, чтобы Энрике бросил музыку, мечта не оставляла молодого испанца ни на минуту. Все свободное время Иглесиас-младший посвящал написанию песен и вокалу. Молодой человек обивал пороги звукозаписывающих компаний в надежде, что однажды его заметят, но тщетно. Чтобы его не ассоциировали со всемирно известным отцом, юноша даже придумал себе псевдоним — Энрике Мартинес, под которым представлялся продюсерам.

Global Look Press / ba9

Энрике, нацеленный на грандиозную карьеру, получал многочисленные отказы, из-за чего, полностью потеряв веру в себя, пристрастился к алкоголю. Однажды, напившись в одном из местных баров, Иглесиас взобрался на сцену и начал петь. Это событие стало поворотным в карьере будущей суперзвезды. В тот момент его заметил основатель испаноязычного лейбла Fonovisa Records Гильермо Сантисо и предложил сотрудничество. Энрике решил во что бы то ни стало воспользоваться предоставленной возможностью и покорить мировую сцену. 19-летний молодой человек оставил в прошлом ненавистный университет, заключил контракт с лейблом и отправился в Канаду записывать первый студийный альбом, не заполучив благословения от опытного родителя.

В возрасте 20 лет Энрике выпустил свою первую песню «Si tú te vas», затем вышел дебютный альбом артиста, который разошелся тиражом в 6,5 миллионов экземпляров и был номинирован на премию «Грэмми» как лучший латиноамериканский поп-альбом.

Global Look Press / Guillaume Gaffiot

Через 2 года, в 1997 году, Иглесиас выпустил вторую пластинку и отправился в мировое турне по 16 странам, где дал 78 концертов. В 22 года Энрике номинировали на еще одну престижную музыкальную премию American Music Awards, в числе претендентов которой находился и его отец Хулио. Перед церемонией вручения родитель, не признававший талант младшего сына, демонстративно заявил, что если награду отдадут Энрике, то он публично покинет зал. Тогда Иглесиас-младший добровольно отказался от премии в пользу отца. Впрочем, Хулио, получая награду, не сдержался и обронил несколько колких фраз в сторону сына. Энрике никак не отреагировал на оскорбления. Вместо этого он вышел на сцену, спел один из своих хитов Lluvia Cae, чем вызвал бурные овации у публики.

В интервью Энрике признавался, что не держит на родителя никаких обид, а, напротив, хочет приблизиться к его уровню. Сам Хулио на это никак не реагировал. Несмотря на все палки в колеса, которые Энрике вставлял собственный отец, певец, благодаря вере в себя, все же смог покорить слушателей по всему миру и стать таким же известным, как и его легендарный отец.

Творческий путь латиноамериканского исполнителя насчитывает более 40 синглов и десять студийных альбомов, которые 227 раз были признаны золотыми и 116 — платиновыми. Общий объем продаж дисков составляет более 100 миллионов экземпляров.

Global Look Press / Britta Pedersen

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало историю жизни знаменитой канадской певицы и сильной женщины Селин Дион, которая несколько раз приостанавливала карьеру, но всегда возвращалась на сцену.