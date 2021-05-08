Пампинг, читинг, суперсет: топ-10 непонятных слов из фитнес-сленга

Для спортсменов-любителей или для начинающих некоторые слова из сленга бодибилдеров могут показаться пугающими. Если вы занимаетесь с тренером — он охотно все объяснит. Но если приобщаетесь к миру спорта самостоятельно, то без специального словаря-переводчика со спортивного языка на обычный вам не обойтись. ФАН разобрался, что обозначают фитнес-слова, перешедшие к нам из мира бодибилдеров.

Читинг

В переводе с английского cheat — это обман. Читингом называют такой прием силовой тренировки, когда упражнение в определенный момент выполняется с намеренным нарушением техники, чтобы облегчить подъем утяжеления и максимально нагрузить мышцы до чувства жжения. Без подстраховки тренера читинг выполнять не рекомендуется.

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Пампинг

Это название интервальной тренировки со штангой или другим снарядом. Вес утяжеления варьируется от уровня физподготовки спортсмена, а также от мышц, которые планируется прокачать. Английское слово pump означает «накачивать».

БЦ-ашки

Так называют аминокислоты, пищевую добавку, от английского BCAA — branched-chain amino acids. Принимают их спортсмены для того, чтобы у организма были ресурсы для построения новых мышц, а называют ласково «бэцэашка».

Гиперэкстензия

Труднопроизносимое слово означает не менее сложное упражнение. Оно направлено на прокачку ягодиц и мышц спины. Спортсмен ложится на тренажер животом, ступни зафиксированы специальными валиками. Поочередно человек наклоняет корпус вниз, а затем поднимает до положения ровной линии тела.

Изоляция

Это сокращение от словосочетания «изолированное упражнение». Когда спортсмен выполняет тренировку, при которой задействуется только одна группа мышц, это и называется изоляцией. К ней также относят односуставные упражнения, выполняемые на тренажерах.

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Кранч

Слово перекочевало к нам из английского языка, переводится как треск или хруст. Бодибилдеры называют кранчем упражнения на брюшной пресс. За счет сокращения мышц выполняются подъемы верхней части корпуса, но при этом никаким треском и хрустом кранч сопровождаться не должен.

Суперсет

Сет — это силовое упражнение. Суперсет — выполнение двух силовых упражнений, причем без отдыха между ними. Как правило, тренировка с применением суперсета предполагает упражнения на одну и ту же группу мышц. Но бывает, что тренер включает в программу упражнения для разных групп, например для спины и груди.

Гейнер

Это термин из области спортивного питания. Гейнер — это пищевая добавка с повышенным содержанием углеводов. Принимают его для набора мышечной массы, так как лучшее топливо во время тренировок — именно углеводы.

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Дельты

Это слово — сокращение от названия дельтовидных мышц (поверхностных мышц плеча). Так их назвали из-за схожести мышцы треугольной формы с греческой буквой дельта.

Берпи

Берпи пришло в русский словарь из арсенала американских военных нормативов. Если расписать такую тренировку последовательно, то проходит она так: сначала нужно отжаться от пола из положения «планка», затем сделать подскок, подтянув колени к груди, после сделать прыжок вверх, а дальше все заново. Длительность такой тренировки может быть разной — от одной минуты до бесконечности. Бывают разные вариации упражнения, когда убирают подскок или добавляют скручивания.

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