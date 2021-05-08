Экипажи кораблей Балтфлота проведут маневры на фоне американских учений Swift Response

Москва, 8 мая. Малые ракетные корабли Балтийского флота 13 мая проведут маневры с электронными пусками ракет по кораблям условного противника, информирует Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что экипажи малых кораблей «Одинцово», «Советск» и «Мытищи» Балтийской военно-морской базы отработают стоянку, подготовку к допуску и выходу в море, готовность судов к бою и походу, а также ведение борьбы за живучесть при стоянке у пирса.

Известно, что экипажи малых кораблей осуществят отработку учебных задач в условиях применения оппонентом средства радиоэлектронного подавления и при опасности использования оружия массового поражения.

Отмечается, что маневры кораблей Балтфлота РФ будут проходить во время учений ВС США Swift Response.

Ранее китайские аналитики издания Sohu заявили, что Балтийское море станет капканом для американских ВМС и НАТО.