Жительницы Брянска разгадали истинные намерения местного бездомного ловеласа

Брянск, 8 мая. Бездомный дамский угодник втирается в доверие к женщинам и «разводит» их на большие деньги, предупредила одна из жительниц Брянска во «ВКонтакте».

Согласно сообщению, «покоритель дамских сердец» делает комплименты женщинам и присылает множество своих фото в соцсетях. По словам автора поста, особенно доверчивые девушки оказались обмануты местным мачо и потеряли значительные суммы денег.

Притворяясь дамским обольстителем, мужчина просто ищет место для проживания, предупредила жительница Брянска. Она также порекомендовала женщинам внимательнее присматриваться к новым ухажерам, чтобы не натолкнуться на бездомного ловеласа.

Житель Сахалина ранее решил воспользоваться услугами женщины по вызову и столкнулся с мошенницей. Доверчивый 21-летний парень перевел девушке 24 тыс. рублей, однако после перечисления денег ее номер стал недоступен.