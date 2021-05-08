Кто на самом деле должен каяться. Колонка Голоса Мордора

Каждый год в эти самые дни перед 9 мая нас всех призывают каяться. Скорбеть, посыпать головы пеплом, рефлексировать и… фактически отказываться от своей памяти и истории. Это происходит регулярно, начиная с самой перестройки — когда впервые стало «можно».

Те, кто это делает, апеллируют к тому, что наши предки «воевали неправильно». Стандартные заготовки про «палки вместо винтовок», «матери еще нарожают», «трупами закидали» лезут из всех щелей перед этим днем уже три десятка лет. Было время, когда в силу определенных причин на это не обращали внимания, в итоге чуть было не потеряли все, в том числе и свою страну. Собственно, все и делается именно ради этого, потому что, например, на Украине — стране, в которой миллионы красноармейцев геройски воевали против нацизма и партизанили, — все прекрасно получилось. Там смогли вышибить память и гордость за своих героических предков, подменив настоящую историю ложью, а героями сделав палачей и предателей.

Они апеллируют к тому, что огромная часть жертв Великой Отечественной войны — не вина агрессора. Мол, в этом виноваты те, кто руководили тогда Советским Союзом, в первую очередь Иосиф Сталин. Они врут, подменяют понятия, манипулируют цифрами. Их ложь легко разоблачить, но она очень и очень ядовита и все равно умудряется проникнуть в некоторые умы, особенно молодого поколения. Отчасти в этом виноваты и мы сами. Виноваты в том, что в какое-то определенное время не очень бережно хранили память о той великой войне. Нас самих тоже окатил этот страшный яд, который лился со страниц газет и журналов, эфиров радио и «новых художественных фильмов о войне», якобы рассказывающих, как все было «на самом деле».

Федеральное агентство новостей /

Нас призывают каяться за то, что наши предки якобы оккупировали половину Европы. Не освободили ее от нацизма, а именно оккупировали. Те, кто так говорят, предпочитают стыдливо умалчивать о том, что минимум половина освобожденных были для Гитлера самыми настоящими друзьями и союзниками, а граждане этих стран вместе с немцами воевали и на территории Советского Союза. Причем порой зверствовали похлеще гитлеровцев. Те, кто говорит о «советской «оккупации» Европы, предпочитают умалчивать о том, что даже покоренные Гитлером страны вели себя очень хорошо, а их население добросовестно трудилось, кормя, одевая и снабжая немецкую армию боеприпасами и оружием. А сопротивление в этих странах было с гулькин нос, да и сама тема «сопротивления» больше раскручена в СССР, когда все эти страны были «братскими».

Те, кто хочет уничтожить нашу память, любят вспоминать пресловутый пакт Молотова-Риббентропа. Нарратив, что СССР виновен в разжигании Второй мировой войны настолько же, насколько и Германия, — их любимая пропагандистская фишка: мол, СССР совместно с Германией напали на мирную Польшу, что стало главным триггером для развязывания самой кровавой войны в истории человечества. Но почему-то эти замечательные люди предпочитают не вспоминать о том, что на момент вхождения Красной армии на территории Белоруссии и Украины, оккупированные Польшей, польской государственности уже фактически не существовало, а убегающее польское правительство приказало остаткам войск не оказывать Красной армии никакого сопротивления.

Они умалчивают о том, что в мире это «вторжение» никто не осудил. Даже те, кто были идейными недругами СССР, признавали, что все это было оправдано. Те, кто хочет убить нашу с вами память, умалчивают о том, скольким евреям благодаря действиям Красной армии удалось избежать гибели. Останься они на захваченной гитлеровцами территории, их путь был бы предопределен — гетто, концлагерь, уничтожение.

Федеральное агентство новостей /

Удивительная манипуляция и с потерями СССР во Второй мировой войне. Их часто сравнивают с потерями Германии, но при этом сравнивают не только военные потери, а абсолютно все. Но правда в том, что именно военные потери Третьего рейха и СССР вполне сопоставимы, а вот все остальное — это гражданские потери от бомбежек, расстрелов, виселиц, концлагерей и всего того, что принесла оккупация на территорию СССР. А гражданских потерь в Германии гораздо меньше всего по одной простой причине: Красная армия вела себя человечно даже по отношению к той стране, которую имела полное моральное право стереть с лица земли вместе со всем, что на ней было. И никто бы не посмел осудить за это советских солдат.

Нам и нашим предкам, сломавшим шею нацизма, каяться не в чем. Это не СССР годами вскармливал Гитлера, это не СССР первым начал заключать с ним всевозможные пакты и договоры. Не СССР скормил монстру с ручек Чехию. А те, кто это делал, просто мечтали о том, что сытый и сильный Гитлер обязательно в первую очередь нападет на СССР. Некоторые, как, например, Польша, даже надеялись в этом поучаствовать, но не получилось. Монстр начал пожирать их первыми.

Пусть каются те, кто служил Гитлеру, кто кормил солдат вермахта, снабжал их отличным оружием. Пусть каются те, кто еще до прихода германских войск уничтожил евреев, и те, кто, глядя на пылающее еврейское гетто Варшавы, шутил, что «горят тараканы». Каяться должны те, кто были у Гитлера в союзниках ровно до тех пор, пока не пришла Красная армия, благодаря которой они оказались в числе стран-победительниц. Пусть каются те, кто уже после войны пригрел десятки тысяч нацистов — военных преступников и их служек, руки которых по локоть в крови.

А нам нечего каяться за наших предков, которые разгромили самое большое зло в истории человечества. Благодаря которым живы в том числе и мерзавцы, которые призывают нас к покаянию.