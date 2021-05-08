Звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая рассказала о тяготах военного времени

Москва, 8 мая. Легендарной актрисе театра и кино Элине Быстрицкой было всего 13 лет, когда началась Великая Отечественная война. Несмотря на юный возраст, она сразу же отправилась на фронт.

Быстрицкая работала во фронтовом передвижном эвакуационном госпитале санитаркой. По словам актрисы, тогда даже дети помогали во всем, чтобы приблизить Победу. Она вспоминает, что первое время старалась повторять все, что делают старшие: при обстреле или бомбежке просто ложилась на землю и ждала.

«Страшнее было в самом госпитале — я видела молодых ребят, от которых осталось одно туловище. Это трагедия для человека. Но люди держались», — рассказывала артистка.

До самой смерти Быстрицкая вспоминала жуткую картину, которая врезалась в ее память. Недалеко от города Сталино она увидела разрушенный немецкими солдатами эшелоны с почтой. Посреди обугленного поля были разбросаны письма солдат домой.

«Я понимала, как этих писем ждут родные наших бойцов. Тысячи бумажных треугольничков, гонимых порывами ветра по обожженной донецкой степи», — делилась звезда советского кино.

Она проработала санитаркой вплоть до осени 1944 года и все эти годы таскала носилки с ранеными. Тяжелый труд подорвал здоровье совсем юной девушки — Быстрицкая не могла иметь детей. В 1985 году актриса была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

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