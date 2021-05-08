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Эксперт по лжи разоблачила вранье Прокловой в интервью о домогательствах

Шоу-бизнес
Эксперт по лжи разоблачила вранье Прокловой в интервью о домогательствах
Телеканал НТВ  /  Prt Scr / Секрет на миллион

Москва, 8 мая. Актриса Елена Проклова сказала неправду в важном моменте скандального интервью о домогательствах. Об этом заявила специалист по определению лжи Светлана Филатова.

Проклова в программе «Секрет на миллион» заявила о домогательствах со стороны знаменитого и ныне покойного актера. Имени звезда не назвала, но зрители подозревают, что речь шла об Олеге Табакове. Филатова проанализировала интервью кинодивы и заявила, что верит Прокловой по четырем причинам.

Эксперт напомнила, что до резонансной беседы с Лерой Кудрявцевой актриса старательно умалчивала неприятную тему. Примером Филатова назвала выпуск «Судьбы человека» с Борисом Корчевниковым. Второй причиной верить Прокловой профайлер называет полное соответствие ее жестов, эмоций и мимики озвученным фактам.

«Вряд ли она соврала. Это ее восприятие, то, чем она сама считала происходящее», - заявила профайлер.

Третьей причиной верить Прокловой Филатова считает ее отказ брать деньги за озвученный «секрет на миллион». Наконец, четвертая причина – острая реакция вдовы Табакова Марины Зудиной. Также эксперт не верит, что актрисе настолько нужны деньги, чтобы решиться на подобную ложь.

При этом в одном важном моменте Проклова сказала неправду, убеждена Филатова. Артистка заявила, что не желает разрушать чужую семью – это полностью противоречит поведению звезды в отношениях с легендарными советскими актерами. Профайлер напомнила, что в сети Прокловой попали Олег Янковский, Андрей Миронов, Андрей Тришин, Александр Адамович и другие знаменитости больших и малых театров.

«Она, конечно же, сказала неправду, не совсем правду в том, что не хотела бы разрушать чужие семьи. Возможно, она, изо всех сил старалась это делать. Но в сухом остатке вышло наоборот. Ей хотелось бы не быть разлучницей, но она всегда была ею и жила в свое удовольствие. Не осуждаю – это ее жизнь. Но легче сказать, с кем у нее не было романа. Рыльце в пушку – это 100%», - сказала Филатова на своем YouTube-канале.

Признание Прокловой было крайне неоднозначно воспринято российским шоу-бизнесом. Одни звезды (Лариса Гузеева, Дана Борисова) поддержали коллегу, другие (Яна Поплавская, Сергей Никоненко) резко раскритиковали ее слова, сочтя их попыткой оговорить великого артиста и очернить его память.

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