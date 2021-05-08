Зрители оценили мультсериал «Бракованная партия» на уровне «Звездных войн: Войны клонов»

Лос-Анджелес, 8 мая. Новый мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия» получил оценки на уровне анимационного проекта «Войны клонов», вышедшего в 2008 году.

Премьера «Бракованной партии» состоялась на стриминговой платформе Disney+. За проект отвечали те же авторы, что и за «Войны клонов».

Сейчас зрительские оценки первого эпизода нового мультсериала составляют 9,1 балла из десяти на iMDb. Этот показатель можно сравнить с оценками популярных серий «Войн клонов». Однако некоторые эпизоды предыдущего проекта все же показали лучшие результаты, например, в финале мультсериала.

При этом в «Войнах клонов» рейтинг серий с теми же героями оказался ниже, чем у «Бракованной партии». За четыре серии седьмого сезона оценки не превысили 8,5 балла.

Ранее в Сети появилась информация, что Заку Снайдеру якобы доверили работу над новым фильмом из вселенной «Звездных войн». Сам режиссер опроверг подобные сообщения.