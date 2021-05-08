Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 14:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:52
Общество
Опасность третьей волны коронавируса в РФ оценили врачи, депутаты и артисты
14:46
Армия
Недоверчивые американские военные направили два беспилотника в Крым
14:41
Политика
Макрон озвучил главные темы саммита Евросоюза 25 мая
14:38
Армия
Экипажи кораблей Балтфлота проведут маневры на фоне американских учений Swift Response
14:29
Общество
Жительницы Брянска разгадали истинные намерения местного бездомного ловеласа
14:28
Экономика
Московские застройщики сообщили о росте предложения на рынке жилья
14:25
Общество
Звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая рассказала о тяготах военного времени
14:24
Весь мир
Губернатор Оклахомы запретил изучение критической расовой и гендерной теорий
14:19
Шоу-бизнес
Эксперт по лжи разоблачила вранье Прокловой в интервью о домогательствах
14:18
Весь мир
В центре Мадрида 9 Мая раздадут георгиевские ленты и проведут «Бессмертный полк»
14:18
Общество
Зрители оценили мультсериал «Бракованная партия» на уровне «Звездных войн: Войны клонов»
14:16
Общество
Дмитрий Абзалов назвал главную причину «бесшовных» майских выходных
14:15
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» исполнил сальсу с шестимесячной дочерью
14:14
Экономика
Кабмин обновил условиях программы «Фабрика проектного финансирования»
14:10
Шоу-бизнес
Певица Валерия и Стоянов показали, как шоу «Маска» объединяет людей
14:10
Общество
Роспотребнадзор поручил проверить информацию о вреде добавок с диоксидом титана
14:09
Общество
Медик назвал главный признак, указывающий на проблемы с щитовидной железой
14:07
Армия
Десантников армии США направили в Эстонию для участия в учениях Swift Response
14:06
Происшествия
На теле умершего заключенного «Матросской тишины» не обнаружили следов насилия
14:04
Общество
Сотрудники Росгвардии провели в Москве памятную акцию в преддверии Дня Победы
Все новости

Зрители оценили мультсериал «Бракованная партия» на уровне «Звездных войн: Войны клонов»

Общество
Зрители оценили мультсериал «Бракованная партия» на уровне «Звездных войн: Войны клонов»
Кадр из мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия»

Лос-Анджелес, 8 мая. Новый мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия» получил оценки на уровне анимационного проекта «Войны клонов», вышедшего в 2008 году.

Премьера «Бракованной партии» состоялась на стриминговой платформе Disney+. За проект отвечали те же авторы, что и за «Войны клонов».

Сейчас зрительские оценки первого эпизода нового мультсериала составляют 9,1 балла из десяти на iMDb. Этот показатель можно сравнить с оценками популярных серий «Войн клонов». Однако некоторые эпизоды предыдущего проекта все же показали лучшие результаты, например, в финале мультсериала.

При этом в «Войнах клонов» рейтинг серий с теми же героями оказался ниже, чем у «Бракованной партии». За четыре серии седьмого сезона оценки не превысили 8,5 балла.

Ранее в Сети появилась информация, что Заку Снайдеру якобы доверили работу над новым фильмом из вселенной «Звездных войн». Сам режиссер опроверг подобные сообщения.

звездные войны disney бракованная партия
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 136041 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 122244 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 102169 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 55563 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 53925 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Все новости / Общество / Зрители оценили мультсериал «Бракованная партия» на уровне «Звездных войн: Войны клонов»
Рейтинг@Mail.ru