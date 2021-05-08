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«Танцующий миллионер» исполнил сальсу с шестимесячной дочерью

Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» исполнил сальсу с шестимесячной дочерью
instagram.com  /  @gianlucavacchi

Рим, 8 мая. Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, прославившийся в Сети под прозвищем «танцующий миллионер», показал новые кадры с шестимесячной дочерью.

Вакки выложил видео с девочкой на своей странице в Instagram. На кадрах «танцующий миллионер» исполняет сальсу, держа малышку на руках. Бизнесмен в ярко-желтых штанах станцевал с дочерью на фоне камина. На видео девочка одета в белый комбинезон и розовый слюнявчик.

«Моя принцесса учит меня танцевать сальсу», — подписал кадры итальянский миллионер.

Поклонники Вакки отметили, что его дочь выглядит на видео не очень веселой. Подписчики начали гадать, чем именно может быть недовольна девочка.

«Поставь другую песню, эта ей не нравится»;

«Похоже, ты уколол ее бородой»;

«Выглядит так, будто она хочет сказать: «Папа, прекрати это»», — написали комментаторы.

Дочь Вакки и его возлюбленной, модели Шэрон Фонсеки, появилась на свет с расщелиной на небе, которую называют волчьей пастью. Из-за этого девочке пришлось перенести тяжелую операцию в пять месяцев. «Танцующий миллионер» выразил сочувствие всем родителям, которым приходится преодолевать подобные испытания со своими детьми.

вакки танцующий миллионер сальса
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