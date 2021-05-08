Кабмин обновил условиях программы «Фабрика проектного финансирования»

Москва, 8 мая. Условия программы «Фабрика проектного финансирования» изменены. Соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, теперь появится возможность снизить долю собственных средств инвестора и повысить срок окупаемости инвестиционных проектов. Требования к потенциальным заемщикам смягчаются. Так, на операционной стадии доля собственных средств заемщика сокращается с 20% до 10% стоимости проекта, а срок окупаемости проектов увеличивается с 20 до 30 лет.

Инвесторам также предлагается совмещать разные виды господдержки при реализации одного проекта и возможность объединить несколько инвестиционных решений. Помимо этого, кабмин продлил срок подачи заявок на участие в программе для юридических лиц до 1 июля.

Глава инвестиционного банка ВЭБ.РФ Игорь Шувалов ранее сообщил о намерении поддержать российскую экономику. Организация планирует до конца года выделить на эти цели 850 млрд рублей.