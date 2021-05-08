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Кабмин обновил условиях программы «Фабрика проектного финансирования»

Экономика
Кабмин обновил условиях программы «Фабрика проектного финансирования»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 8 мая. Условия программы «Фабрика проектного финансирования» изменены. Соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, теперь появится возможность снизить долю собственных средств инвестора и повысить срок окупаемости инвестиционных проектов. Требования к потенциальным заемщикам смягчаются. Так, на операционной стадии доля собственных средств заемщика сокращается с 20% до 10% стоимости проекта, а срок окупаемости проектов увеличивается с 20 до 30 лет.

Инвесторам также предлагается совмещать разные виды господдержки при реализации одного проекта и возможность объединить несколько инвестиционных решений. Помимо этого, кабмин продлил срок подачи заявок на участие в программе для юридических лиц до 1 июля.

Глава инвестиционного банка ВЭБ.РФ Игорь Шувалов ранее сообщил о намерении поддержать российскую экономику. Организация планирует до конца года выделить на эти цели 850 млрд рублей.

правительство рф мишустин инвестиции экономика россии
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