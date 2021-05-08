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Певица Валерия и Стоянов показали, как шоу «Маска» объединяет людей

Шоу-бизнес
Певица Валерия и Стоянов показали, как шоу «Маска» объединяет людей
Федеральное агентство новостей  /  Komsomolskaya Pravda / Anatoly Lomokhov

Москва, 8 мая. Певица Валерия и актер Юрий Стоянов пришли на мероприятие в одинаковых майках с Чарли Чаплином. Такое совпадение артисты смогли объяснить только участием в шоу «Маска».

Второй сезон «Маски» завершился буквально на днях, а певица Валерия, которая была одним из членов жюри, уже грустит по проекту и участникам. Своими впечатлениями от популярной программы она регулярно делится на странице в Instagram. На этот раз звезда выложила фото с известным актером театра и кино Юрием Стояновым. Он участвовал во втором сезоне шоу «Маска» в костюме Банана.

Артисты случайно встретились на одном из светских мероприятий и были потрясены, увидев друг друга в одинаковой одежде. И Стоянов, и Валерия, не сговариваясь, надели майки с портретом Чарли Чаплина. По словам певицы, она не носила эту футболку «сто лет», а тут решила в ней появиться и сразу попала «в десятку».

«Маска» до такой степени объединяет людей, что мы связаны друг с другом мысленно даже на расстоянии. Вот, пожалуйста, встретились с Юрием Николаевичем Стояновым (нашим любимым Бананом) на одном мероприятии в майках с изображением Чарли Чаплина. ...Совпадение? Не думаю. Это все «Маска»», — объяснила Валерия.

Финал «Маски» не обошелся без скандалов. Некоторые зрители остались недовольны результатами. В Сети разразилась настоящая буря: одни требуют полностью сменить «некомпетентное жюри», другие и вовсе просят организаторов сделать зрительское голосование. На негодование фанатов шоу ответил Иосиф Пригожин, который заявил, что судьбу проекта будут решать его создатели, а не пользователи интернета.

Валерия шоу стоянов маска
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