Роспотребнадзор поручил проверить информацию о вреде добавок с диоксидом титана

Москва, 8 мая. Руководство Роспотребнадзора поручило более детально изучить пищевую добавку с диоксидом титана (E171), в безопасности которой усомнились в Европе.

Е171 применяется при изготовлении бумаги, пластика, косметики, лекарств и некоторых продуктов. Например, добавка встречается в составе жевательной резинки или некоторых десертах. Европейское агентство продовольственной безопасности убеждено, что Е171 не может считаться безопасным. Эксперты полагают, что диоксид титана способен накапливаться в организме.

«В 2019 году в Российской Федерации проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе. В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц», напомнили в Роспотребнадзоре.

Согласно заявлению европейских специалистов, пищевая добавка Е171 может влиять на структуру ДНК человека. К тому же он способен скапливаться в клетках и провоцировать развитие различных заболеваний, в том числе онкологического характера.