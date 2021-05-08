Коммунальная авария в центре Ростова не повлияет на парад Победы

Ростов-на-Дону, 8 мая. Несколько часов назад улицу Красноармейскую затопило кипятком. Социальные сети взорвались возмущением ростовчан, которые проезжая в своих автомобилях ничего не видят из-за пара. Для горожан Красноармейская — знаковая улица. Именно по ней каждый год к Театральной площади Ростова движется военная техника, принимающая участие в параде Победы.

В настоящий момент на Красноармейской настоящая коммунальная катастрофа. Все охвачено паром, отовсюду брызжет горячая вода. По предварительным данным, аварию устранят к вечеру. Однако ремонтные работы еще не начались.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове состоялось торжественное открытие памятника бойцам девятой дивизии НКВД, погибших в 1942 при обороне города.