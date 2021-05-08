Власти Львова издеваются над Монументом Славы накануне Дня Победы



В канун Дня Победы корреспондент ФАН Полина Цыбулько приехала в столицу Западной Украины, во Львов, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находятся местные памятники воинам-освободителям. Власти сносят их издевательски медленно: чтобы растянуть этот процесс во времени и нанести максимальную травму ветеранам и тем, кто помнит о Великой Победе.

Казалось бы, можно с легкостью поехать и поснимать разрушаемый негодяями Монумент боевой славы Советских вооруженных сил во Львове. Как говорится, он же памятник, он никуда не убежит. Оказалось, что работать с ним — дело опасное, потому что вокруг мемориала царит особая атмосфера. Я прочувствовала ее еще в гостинице, спросив у консьержки кратчайшую дорогу к памятнику. Девушка охотно нарисовала маркером на карте путь, лежавший ровно в другую сторону от мемориала. Более того, — в другой конец города. Позже, встретив ее в лобби, я не стала спрашивать, зачем она это сделала. Все было понятно без слов.

В итоге мне пришлось немало помучиться, чтобы добраться до цели. Был рабочий день, и мобильный интернет во Львове работал ужасно, как в какой-нибудь захолустной провинции. Встречные прохожие на просьбу подсказать путь пожимали плечами или тихо посылали подальше. Когда я все же добралась до мемориала, то вновь прочувствовала эту атмосферу — какой-то стыдливости со стороны местных, смешанной с наглостью и беспринципностью. Как только я начала снимать памятник и забор вокруг него на видео, прохожая старушка приветливо сказала:

«Шо, позор наш снимаете? Снимайте-снимайте, только смотрите, военным не попадитесь — будут тогда у вас проблемы».

Федеральное агентство новостей / Илья Свердлов

Военных на площади было в избытке, что неудивительно. Напротив мемориала находится академия сухопутных войск, готовящая для ВСУ солдат и офицеров по стандартам НАТО. Солдаты группами проходили мимо, некоторые недружелюбно косились на телефон в моих руках. На улице, напротив входа в академию, дежурила машина полиции.

На этот участок Стрыйской улицы нельзя попасть случайно, словно невзначай. Она находится далеко, в получасе езды от исторического центра Львова, других достопримечательностей здесь нет и в помине. Если ты сюда приехал и снимаешь Монумент Славы, значит, ты приехал специально, ты — не местный. Даже, скорее всего, не украинец, потому что большинству украинцев на восьмом году после Майдана уже не хочется защищать памятники великим дедам и прадедам.

Во-первых, потому, что медленно, но верно действует антисоветская пропаганда в СМИ: великое прошлое потихоньку стирают из памяти граждан. Во-вторых, они знают, что, если сердце болит из-за творящейся несправедливости, никакие действия не помогут ее остановить, потому что решение на этот счет принято не просто на самом верху — в администрации президента Украины. Уничтожение памятников еще и входит в общую концепцию политики неоколонизации страны, которую сейчас кропотливо проводит Запад.

Именно поэтому на заборе вокруг мемориала огромными белыми буквами написано «Бандера, вставай! «С14» (запрещенная в РФ организация), «Смерть коммунякам!» и «Слава УПА1 (запрещенная в РФ организация)». Никому здесь не приходит в голову стирать этот позор. А прохожие, большую часть из которых составляют военные, изо дня в день смотрят на него равнодушно-одобрительно. Большая часть гуляющих в прилегающем к монументу парке относится к творящемуся беспределу равнодушно.

Львовянин средних лет, застав меня за съемкой памятника, тут же попытался натравить на меня трех собак. Псы лаяли и явно намеревались хорошенько покусать. Спасло только то, что поблизости неожиданно появилась пара бездомных собак — они накинулись друг на друга.

Федеральное агентство новостей / Илья Свердлов

Напомню, решение о демонтаже Монумента Славы было принято Львовским городским советом в 2018 году, признавшим его «аварийное состояние». Вскоре после этого, 16 февраля 2018-го, произошло первое нападение на мемориал: местные националисты кувалдами разбили плиты. Также они сбили железную надпись «Победителям над нацизмом» и на этом месте белой краской написали «Памятник оккупантам». Потом было еще более десятка локальных нападений, местные группировки наци во время своих маршей закидывали Монумент Славы яйцами и пакетами с краской.

В декабре того же года памятник начали уже официально демонтировать — якобы из-за его «аварийного состояния». 2 февраля 2019 года со стелы памятника были сорваны пять горельефов в честь советских солдат и переданы в музей с диким названием «Территория террора». 3 марта 2019-го была снесена сама стела, причем ее не могли демонтировать три дня. Сейчас рабочие по приказу местных властей крушат стальные барельефы с фигурами советских солдат — матроса, пехотинца, танкиста и т. д.

Местных радикальных наци не устраивает и это. Националисты и «ветераны АТО» требуют демонтажа еще двух скульптур — солдата Советской армии и Родины-матери, которые сегодня продолжают выситься в стороне, не закрытые забором. Понятно, что этот шаг предсказуемо вызовет возмущение у части львовян, еще не потерявших историческую память. На Юго-Востоке Украины это воспримут как очередное надругательство над памятью о Великой Отечественной войне, что еще больше расколет страну. Но радикалам только это и надо.



Как сообщил в канун Дня Победы глава отдела коммунального хозяйства Галицкого района Львова Виктор Дубиняк, сейчас демонтаж мемориала идет полным ходом:

«Уже демонтированы три скульптуры из пяти, мы намерены сохранить их и перевезти в музей «Территория террора».

По словам Дубиняка, после демонтажа во Львове объявят архитектурный конкурс на лучший проект обустройства территории.

Как издевательски медленно, по частям, с западной основательностью сносят мемориал львовские власти! При желании они могли бы сделать это за один-два дня: массово пригнать технику и оставить от памятника только бетонную пыль. Но нет, этот процесс здесь старательно растягивают, чтобы нанести тяжелую душевную травму тем, кто помнит о Победе. В городе каждый знает о том, что в день, когда рухнула стела на мемориале, от сердечного приступа умер последний из его архитекторов.

wikipedia.org / Russianname / CC BY-SA 2.5

Людей, которые знают, что само по себе наличие Львова на территории страны — это подарок Сталина и заслуга советских солдат, в городе все еще немало. Лемберг (старое название Львова) веками был польским или австро-венгерским, эту область присоединили к Украине только в 1944 году. То есть европейский Львов достался советской Украине благодаря подвигу тех самых солдат, памятники которым власти города сегодня сносят. Это, кстати, характеризует местных жителей: они по определению не помнят никакого родства, а по мастерству переписывания истории способны превзойти даже поляков.



Сейчас основная версия властей такова: на месте Монумента Славы по итогам архитектурного конкурса обустроят Мемориал почтения памяти украинского воина. При этом не уточняется, чем именно воин ВСУ заслужил такое почтение (видимо, участием в карательной операции против своих же в Донбассе). Местные эксперты предполагают, что львовские предприниматели уже приглядели себе лакомый кусочек земли для будущего строительства. В городе ходят слухи об отеле, который хочет возвести на месте мемориала близкий к экс-президенту страны Петру Порошенко политик-бизнесмен. А идеология тут вроде бы и ни при чем.

Все это, конечно, по западно-украинскому: и отрицать очевидное, и издеваться над памятью, и плевать на могилы дедов и прадедов, и пытаться выжать копеечку из святого. Другое дело, что история и память не терпят такого отношения к себе. И, как правило, жестоко мстят всем тем, кто их отрицает и попирает. Это непреложный закон. Поэтому, скорее всего, обратный эффект от сноса памятников, лозунгов «Бандера, вставай!» и прочего прочувствует на себе еще нынешнее поколение львовян.

Монумент боевой славы Советских вооруженных сил во Львове — мемориал в память о Советской армии. Открыли его в мае 1970 года. Ансамбль мемориала состоял из 30-метровой стелы, величественной бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и Родины-матери.

1 Организация запрещена на территории РФ.