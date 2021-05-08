Медик назвал главный признак, указывающий на проблемы с щитовидной железой

Вашингтон, 8 мая. Определить наличие проблем с щитовидной железой можно по ряду внешних и внутренних признаков, заявил доктор Джейдип Трипати.

Проблемы с щитовидной железой могут проявляться через сухость кожи, проблемы с весом, диарею, рвоту и учащенное сердцебиение. Кроме того, на проблемы со здоровьем может указывать и увеличенный зоб. Это — наиболее распространенный признак проблем с щитовидкой, заявил семейный врач, доктор Джейдип Трипати.

«Возникшая припухлость в области гортани часто сопровождается стеснением в горле, охриплостью и головокружением, реже – кашлем, затрудненным глотанием и дыханием», — рассказал он интернет-порталу bestlifeonline.com.

Припухлая область на шее может указывать на неправильную работу щитовидной железы. При малейших симптомах проявления данного заболевания необходимо обращаться к врачу, добавил Трипати.

Регулярное употребление селедки оказывает положительное влияние на состояние щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы, заявила диетолог Светлана Фус. Дело в том, что популярная у россиян рыба содержит в себе огромное количество аминокислот, полезных жиров, минералов и витаминов. По количеству содержащихся в ней омега-3 жирных кислот данная рыба находится в лидерах.