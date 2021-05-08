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Десантников армии США направили в Эстонию для участия в учениях Swift Response

  /   Обновлено: 08 мая 2021 14:22
Армия
Десантников армии США направили в Эстонию для участия в учениях Swift Response
mil.ee  /  Kaitseväe peastaap

Таллин, 8 мая. Американских военных десантировали на эстонском аэродроме Нурмсе в рамках учений Swift Response. В маневрах примут участие 700 военнослужащих.

Учения пройдут до 14 мая. Как передали «Интерфаксу» в Генштабе Эстонии, в тренировке участвуют бойцы 82-й дивизии армии США, для этого их вместе с военной техникой направили прямиком из Северной Каролины. После этого на вертолетах американцев доставят на Центральный полигон.

Ранее в пресс-службе эстонского штаба заявили, что в рамках Swift Response военные отработают оборону страны в кризисной ситуации. К учениям также подключат британских военных вместе с четырьмя десятками самолетов и вертолетов.

Тренировка станет своего родом прологом к другим крупным учения стран НАТО — Defender Europe 2021. Это крупнейшие учения, которые пройдут на территории Европы за последние 25 лет, в них примут участие 28 тысяч военнослужащих из 16 стран.

Ранее ВВС Германии и Италии направили на эстонскую базу Эмари восемь истребителей F-35, в этом году они будут охранять воздушное пространство стран Прибалтики.

сша эстония нато
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