Десантников армии США направили в Эстонию для участия в учениях Swift Response

Таллин, 8 мая. Американских военных десантировали на эстонском аэродроме Нурмсе в рамках учений Swift Response. В маневрах примут участие 700 военнослужащих.

Учения пройдут до 14 мая. Как передали «Интерфаксу» в Генштабе Эстонии, в тренировке участвуют бойцы 82-й дивизии армии США, для этого их вместе с военной техникой направили прямиком из Северной Каролины. После этого на вертолетах американцев доставят на Центральный полигон.

Ранее в пресс-службе эстонского штаба заявили, что в рамках Swift Response военные отработают оборону страны в кризисной ситуации. К учениям также подключат британских военных вместе с четырьмя десятками самолетов и вертолетов.

Тренировка станет своего родом прологом к другим крупным учения стран НАТО — Defender Europe 2021. Это крупнейшие учения, которые пройдут на территории Европы за последние 25 лет, в них примут участие 28 тысяч военнослужащих из 16 стран.



Ранее ВВС Германии и Италии направили на эстонскую базу Эмари восемь истребителей F-35, в этом году они будут охранять воздушное пространство стран Прибалтики.