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Топ-5 советских актеров, воевавших на Великой Отечественной войне

Общество
Топ-5 советских актеров, воевавших на Великой Отечественной войне
Global Look Press  /  Ministry of Culture Russia

Игру советских актеров каждый из нас помнит до сих пор, фильмы с их участием и сегодня транслируют на федеральных каналах. Жизнерадостные, яркие профессионалы в послевоенное время возродили искусство кино.

Мало кто знает, что за улыбками некоторых актеров скрываются страшные годы Великой Отечественной войны. ФАН собрал топ-5 актеров-фронтовиков, которые уходили на войну мальчишками, а возвращались уже мужчинами.

Михаил Пуговкин    

Народный артист СССР Михаил Пуговкин в 1941 году ушел на войну добровольцем в составе 6-й дивизии народного ополчения Москвы, тогда ему было всего 17 лет. Его дивизия направлялась в Смоленск, после — в Дорогбужу и Вязьму. Тогда там шли ожесточенные бои, которые забрали жизни многих советских солдат. Михаил Пуговкин рассказывал, что большинство бойцов были совсем не готовыми к войне мальчишками.

В августе 1942 года под Ворошиловградом (сейчас — Луганск) Пуговкина ранило в ногу, а в госпитале началась гангрена, что подтолкнуло врачей к решению ампутировать конечность. Но юному артисту удалось переубедить хирурга, после чего началось длительное лечение.

Когда война подходила к концу, будущего актера вновь призвали на службу, на этот раз в танковое училище. Надолго он там не задержался: командир демобилизовал Михаила со словами, что такому таланту нужен театр. Не прошло и недели, как Пуговкин в гимнастерке и с боевыми медалями появился в Русском драматическом театре.

В творческой биографии Михаила Пуговкина полторы сотни ролей, большинство из них комедийные. Его сердце остановилось 25 июля в 2008 году.

Топ-5 советских актеров, воевавших на Великой Отечественной войне
Global Look Press  / Ministry of Culture Russia

Николай Трофимов

Советский и российский актер Николай Трофимов в 1937 году с легкостью поступает в Ленинградский театральный институт, после окончания которого его планы рушит Великая Отечественная война.

Трофимов был призван в ряды Военно-морского флота. Служил в Центральном ансамбле ВМФ солистом. После чего в 1943 году его перевели в театр Балтийского флота, он пел в «Ансамбле пяти морей» И. О. Дунаевского. В 1944 году Трофимова переводят в Таллинский театр Балтийского флота, где он и служил до конца войны.

Когда началась война, Николай Трофимов был женат на своей коллеге Татьяне Глуховой, они ждали рождения ребенка. Блокада Ленинграда не оставила ни малейшего шанса выжить новорожденному первенцу. Об этой трагедии актер старался никому не рассказывать, поскольку эта рана болела до конца его жизни.   

Ему с легкостью давались различные роли, общий счет которых насчитывается более семидесяти. Актера не стало 7 ноября 2005 года.

Топ-5 советских актеров, воевавших на Великой Отечественной войне
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»  / 

Юрий Никулин

Улыбка этого актера способна зарядить энергией любого зрителя. И кто бы мог представить, что у народного артиста СССР Юрия Никулина за плечами две страшные войны — Советско-Финляндская и Великая Отечественная.

С первых дней Великой Отечественной войны 72-й отдельный зенитный артиллерийский Пушкинский дивизион, где служил Никулин, открыл огонь по фашистским самолетам, которые прорывались к Ленинграду. В этом дивизионе он прослужил до 1943 года, получил звание старшего сержанта. В ходе войны был контужен и переболел пневмонией.

Артист рассказывал, что на войне ему действительно везло и смерть каждый раз обходила его стороной. Победу Никулин встретил в Прибалтике, после чего поехал в Москву поступать во ВГИК, но его не приняли. Только в 36 лет Юрий сыграл в первом фильме «Девушка с гитарой». С этой картины и началась его блестящая карьера в кино. Актер скончался 21 августа 1997 года.

Топ-5 советских актеров, воевавших в Великой Отечественной войне
Global Look Press  / Russian Look

Алексей Смирнов

После окончания Театральной школы в Ленинграде в 1940 году Алексея Смирнова призвали в армию.

За все годы войны Смирнов был награжден 11 боевыми наградами, среди которых были ордена Славы 2-й и 3-й степени, орден Красной Звезды и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Подразделение, где служил Смирнов, принимало участие в боях на Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Смирнов ходил в разведку, неоднократно бывал в тылу врага. В его наградном листе сказано, что, будучи в разведке, он лично уничтожил трех гитлеровцев из автомата. Когда командир миномета был ранен, Смирнов заменил его и, стреляя из миномета, «рассеял» два взвода пехоты противника.

Встретить победу в Берлине Алексею Смирнову не удалось: он был тяжело контужен и комиссован. Актер очень не любил вспоминать войну, поэтому мало кто знал о том, каким героем он был на фронте. В его фильмографии более 50 замечательных ролей. Алексея Смирнова не стало 7 мая 1979 года.

Топ-5 советских актеров, воевавших на Великой Отечественной войне
Кадр из фильма «Операция Ы»  / 

Анатолий Папанов

Советского актера театра и кино Анатолия Папанова призвали в армию в 1940 году, а вскоре началась война, на которой он дослужился до старшего сержанта. В 1942 году его отправили на Юго-Западный фронт, куда стянули несколько советских дивизий. Там немцы начали контрнаступление и советское войско было вынуждено отступать до самого Сталинграда.

Несмотря на то, что Анатолию тогда было всего 20 лет, он уже командовал зенитной батареей. В 21 год был ранен в ногу, после чего попал в госпиталь, а вышел из него инвалидом.

Боль военного времени он выплеснул в творчестве. Одна из самых значительных его ролей — роль генерала Серпилина в экранизации романа Константина Симонова «Живые и мертвые». На счету Папанова более 100 ролей в кино разного жанра. Актера не стало 5 августа 1987 года.

Топ-5 советских актеров, воевавших на Великой Отечественной войне
Global Look Press  / Igor Gnevashev

Ранее ФАН рассказывал о латышских палачах, причастных к массовым истязаниям, карательным операциям и зверским убийствам мирного населения, в «Энциклопедии военных преступников».

военные фильмы советские актеры
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