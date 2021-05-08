Сотрудники Росгвардии провели в Москве памятную акцию в преддверии Дня Победы

Москва, 8 мая. Московские росгвардейцы приняли участие в памятной акции по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В мероприятии приняли участие руководство и личный состав московского главка Росгвардии, а также представители Комитета лесного хозяйства Московской области. Участники акции высадили 30 саженцев липы и порядка 20 кустарников на базе Росгвардии в Строгино.

«Главное управление ежегодно принимает участие в данной акции. В этом году она проходит в более широком формате. На этот раз мы решили высадить деревья на своей территории и надеемся, что со временем здесь будет настоящий зеленый лес», — рассказал замначальника столичного главка Росгвардии полковник Дмитрий Щебуняев.

В акции также приняли участие семьи росгвардейцев. Особое удовольствие от мероприятия получили дети сотрудников, многие из которых впервые сажали деревья.

Кроме того, памятная акция в преддверии Дня Победы прошла на Поклонной горе. В мероприятии принял участие начальник московского главка Росгвардии Михаил Воробьев, а также его заместители и сотрудники вневедомственной охраны. Они возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии поздравили участников ВОВ в рамках акции «Парад у дома ветерана». В честь 76-летия Победы росгвардейцы персонально поздравили ветеранов, а также промаршировали перед домами фронтовиков.