Сооснователь Vans Пол Ван Дорен скончался в возрасте 90 лет

Вашингтон, 8 мая. Умер сооснователь американской обувной компании Vans Пол Ван Дорен. Ему было 90 лет.

Печальную весть сообщили представители компании на своей официальной странице в Instagram. Причина смерти пока не называется. В некрологе сказано, что Пол был новатором и всегда шел на смелые эксперименты в дизайне, дистрибуции и маркетинге.

«Его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — говорится в сообщении.

Ван Дорен начал карьеру с выпуска парусиновых туфель — слипонов. Они продавались в местных магазинах, принадлежащих самой компании. Отличительной чертой обуви Vans стало то, что в моделях сочетался легкий парусиновый верх с толстой подошвой.

Юморист Хуан Хойя Борха, известный как герой мемов «хохотун», скончался в среду в испанской Севилье, сообщал ФАН. Борха лежал в больнице в Севилье из-за болезни сердечно-сосудистой системы.