Пропавший почти год назад под Смоленском 26-летний турист найден мертвым

Смоленск, 8 мая. Поиски молодого мужчины из деревни под Смоленском закончились трагически. Его тело нашли спустя почти год.

Житель села Дуброво ушел из дома еще 1 июня прошлого года. Он взял с собой спальный мешок и палатку. С тех пор о нем ничего не было известно.

Родственники заявили в полицию, но поиски долгое время не давали никаких результатов. Труп обнаружил местный житель. Спасатели выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Пропавший в прошлом году житель Рязани найден мертвым, сообщал ФАН. Труп был найден в районе гаражного кооператива на окраине города.