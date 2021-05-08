Цены на газ в Европе подскочили до 311 долларов за тысячу кубометров

Москва, 8 мая. Спотовая стоимость газа в Европе выросла до 311 долларов за тысячу кубометров, что является максимумом с 13 января.

Причинами подорожания голубого топлива стали дефицит поставок СПГ и трубопроводного газа, а также прохладная погода. Влияние на ценообразование также оказывают летние плановые ремонты на норвежских месторождениях.

Средняя цена контракта «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах с начала 2021 года составила 240 долларов за тысячу кубометров. В январе стоимость газа находилась на 335 долларов за тысячу кубометров, но, по мнению экспертов, обновление этого максимума сейчас не представляется возможным.

Эксперт в области энергетики Алексей Гривач ранее предрек России отличные перспективы на газовом рынке в этом году. Он отметил, что холодная погода поддерживает спрос, несмотря на ограничения и низкие запасы в хранилищах.