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Политика
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На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8. События дня

Общество
На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Жаворонков

Меркель призвала хранить память о миллионах жертв нацизма

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 8 мая 1945 года Днем освобождения и призвала хранить память о миллионах людей, погибших в борьбе с нацизмом. 8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а именно в 22:43 по местному времени, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции — 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР — стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.

В Крыму прокомментировали призыв США отдать полуостров Украине

На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8. События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал оскорбительным требование Вашингтона вернуть полуостров Украине.
«Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение», — сказал Мурадов.
Он подчеркнул, что Крым — это не территория, а прежде всего народ, имеющий, в отличие от «молодых американских ковбоев» опыт государственности. И желание США отобрать у крымчан их родину постпред назвал «бредовой идеей». Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,7 % избирателей Республики Крым и 95,6 % жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8

На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8. События дня
Федеральное агентство новостей  / Дмитрий Жаворонков

Частный вертолет Ми-8 пропал на Камчатке. Как сообщили в экстренных службах, на его борту находится экипаж из двух человек. Вертолет совершал коммерческий полет. Связь с вертолетом отсутствует примерно с 09:45 по московскому времени. В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону подтвердили информацию о ЧП. На место происшествия направили спасателей.

В России выявили 8329 случаев COVID-19 за сутки

На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8. События дня
Невские Новости  / Анна Карпова

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8329 человек в 83 регионах, из них 18% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 370 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 8255 человек. Об этом сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Наибольшее количество новых случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

 

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