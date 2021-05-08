Депутат Вострецов почтил память героев Великой Отечественной войны в Красном Селе

В преддверии Дня Победы в городах России активно проходят торжественные мероприятия. Жители города Красное Село, несмотря на сильный дождь, собрались у Триумфальной арки Победы и возложили цветы и венки на мемориал «Братское воинское захоронение». К ним присоединился депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

«К великому сожалению, в строю остается все меньше наших ветеранов, — заявил в торжественной речи депутат. — Мы последние поколения, кто имел честь видеть их и общаться с ними вживую. Это — факелы нашей совести, наши духовные ориентиры и скрепы государства».

фото из личного архива Сергея Вострецова /

Вострецов напомнил жителям, что война коснулась каждой российской семьи, а ее последствия ощущаются современниками до сих пор.

«Сегодня пришло время перемен. Весь мир меняется, уходит боль войны, но только не для нашего народа. Европа, облизавшая Германские сапоги, отделалась легкой кровью, а мы заплатили жизнью каждого восьмого гражданина нашей страны. Эти последствия мы до сих пор ощущаем в демографической ситуации. Сегодня эта яма вновь вернулась, и количество рожденных не превышает количество ушедших. Еще не одно десятилетие уйдет, прежде чем последствия войны перестанут влиять на это», — подчеркнул политик.

Сергей Вострецов добавил, что россияне не должны забывать подвиг советских солдат — победу над фашистской Германией. Это то общее, отметил депутат, что сможет объединить русский народ для борьбы с новыми врагами.

«Сегодня многие Европейские державы и страны, получившие свою государственность из рук нашего народа, оказались лживыми перевертышами. И, как сказал наш президент, они, подобно шакалам, служат американскому Шерхану. Нам как никогда нужно быть начеку. В лоб нас уже не пробить — сил не хватит ни у США, ни у кого-либо другого, — поделился мнением Вострецов. — Впереди выборный год серьезных испытаний. Народ имеет право на очищение власти, оно должно быть, особенно в нашем городе. Сегодня очень много людей во власти, прикрываясь иконами и народом, служат врагам России. У нас не должно больше быть двоевластия! Власть должна быть сильной и справедливой, и каждая из ветвей должна заниматься своим делом. Необходимо поднимать реальные проблемы и делать выводы из ошибок прошлого».

фото из личного архива Сергея Вострецова /

В завершение депутат поздравил всех жителей страны с Днем Победы и заявил, что Россия всегда будет сильной и непобедимой благодаря своему народу.

«Уверен, что дух наших отцов-победителей даст нам силы в борьбе с нечистью! И вместе с нашим президентом мы пройдем все бури, а Россия станет великой страной, комфортной для жизни каждого ее гражданина», — сказал Сергей Вострецов.

Ранее ФАН сообщал, что в Мордовии 117 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получили ежегодную денежную выплату. По 10 тысяч рублей им выделило государство ко Дню Победы.