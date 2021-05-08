Любитель тюльпанов Жорик стал победителем десятой недели конкурса «Главный котик Омска»

Омск, 8 мая. Домашний питомец по кличке Жорик стал очередным победителем конкурса «Главный котик Омска» благодаря своей любви к тюльпанам. Его выбрали местные жители.

Любителя весенних цветов наградили организаторы конкурса «Главный котик Омска». Для него передали почти 2 кг специального корма. По словам хозяйки Жорика, Екатерины, кот очень любопытный малый, к тому же прожорливый.

«Любит приключения и узнавать что-то новое, а еще имя отражает его характер: Жора-ОБЖОРА, что-что, но покушать дело святое», — передает слова женщины «Сиб.фм».

Впереди еще три недели конкурса. Согласно плану организаторов, в финале встретятся дюжина котов. Лучшего из них выберут местные жители в рамках голосования. Хозяевам победителя вручат годовой запас корма и наполнителя.

Аналогичный конкурс проходит и в Новосибирске. В начале апреля этого года местный житель предложил в качестве участника огромного питона, но модераторы отказались рассматривать подобную заявку. Они объяснили это тем, что соревнование проходит именно среди котов.