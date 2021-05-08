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Зрители «Холостяка» рассчитывают на возвращение Марии Вебер на проект

Шоу-бизнес
Зрители «Холостяка» рассчитывают на возвращение Марии Вебер на проект
instagram.com  /  @vebermariia

Москва, 8 мая. Модель Мария Вебер неожиданно для многих зрителей выбыла из шоу «Холостяк». Несмотря на это, многие уверены, что девушка еще поборется за сердце рэпера Тимати.

Восьмой сезон «Холостяка» в самом разгаре. Претенденток на сердце известного хип-хоп исполнителя «Тимати» с каждым выпуском становится все меньше. Совсем скоро зрители узнают, кто из красоток получит заветное кольцо от мистера «Блэкстар».

Портал Teleprogramma.pro провел опрос среди поклонников проекта. Зрителям предложили самим выбрать победительницу проекта. Несмотря на то, что некогда главная фаворитка Мария Вебер покинула шоу – фанаты все равно отдали бы ей первое место. Они в один голос уверенно заявляют, что модель вернется в «Холостяк».

Недавно Вебер предалась воспоминаниям и собрала в одном видео все самые яркие моменты «Холостяка». В комментариях зрители тут же написали, что харизматичная брюнетка еще поборется за за сердце рэпера Тимати.

«Чувствую она вернется»;

«Она вернется! Я уверена. У них с Тимати будет еще разговор за бокалами шампанского»;

«Тимати должен вернуть ее на проект!» — не унимаются зрители.

Больше 25% поклонников «Холостяка» уверены, что музыкант никому не подарит кольцо в финале. Это вполне возможно, ведь так делал уже певец Алексей Воробьев. Он посчитал, что ни одна из красавиц не относится к нему искренне.

Восьмой сезон еще не закончен, а многие начинают предлагать кандидатуры на роль нового «холостяка». Так, юморист Гарик Харламов пошутил, что миллиардер Билл Гейтс мог бы стать новым героем популярного шоу.

тимати холостяк шоу мария вебер
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