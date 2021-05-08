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Тело обезглавленного мужчины нашли на рельсах в Сызрани

Происшествия
Тело обезглавленного мужчины нашли на рельсах в Сызрани
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 8 мая. Прохожие обнаружили мертвого человека на железнодорожных путях в районе улицы Дистанционной. Труп был обезглавлен, сообщает транспортная полиция.

Мужчина был одет в черный спортивный костюм, в кармане лежали обручальное кольцо, крестик и деньги. Полицейские провели осмотр места происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 35-летний житель близлежащего района. В настоящее время устанавливаются причины его смерти.

Обгоревший труп пенсионера с отрезанным ухом обнаружили в Бурятии. В убийстве пожилого человека правоохранители подозревают трех местных жителей в возрасте от 14 до 28 лет, сообщал сайт 360tv.ru.

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