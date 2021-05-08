Жителей Крыма предупредили о серьезном ухудшении погоды в выходные

Симферополь, 8 мая. Дожди с грозами, а также шквальный северо-западный ветер ожидается в Крыму на выходных, заявили в ГУ МЧС по республике.

Погода на выходных в Республике Крым будет находиться под влиянием холодного фронтального раздела. В связи с этим на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

«Вечером 8, ночью и утром 9 мая в Крыму ожидается дожди, местами сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с», — сказано в сообщении.

Серьезное ухудшение погодных условий накануне 9 Мая также ожидается и в Петербурге. Накануне праздника Северная столица окажется под влиянием циклонической депрессии, в связи с чем в городе за сутки может выпасть четверть месячной нормы осадков.