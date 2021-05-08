Названы условия роста продаж на авторынке РФ

Москва, 8 мая. Перспективы автомобильного рынка России напрямую зависят от ситуации в энергетическом секторе экономики.

Согласно прогнозу специалистов «Автостата», объем реализации легковых машин на территории Российской Федерации способен увеличиться при стоимости нефти в 60 долларов за баррель.

Аналитики организации пришли к выводу, что глобальные цены на черное золото марки Brent связаны с размером продаж автомобилей в России. Сотрудники компании изучили продажи с 2012 года, чтобы установить взаимосвязь.

Прогноз «Автостата» на текущий год говорит о том, что при стоимости энергоносителя 55 долларов за баррель уровень продаж авто уменьшится на 5,5% и составит 1,4 млн экземпляров. В соответствии с оптимистическим сценарием, нефть по цене 60 долларов за баррель приведет к росту рынка на 4%, до 1,55 млн проданных автомобилей.

Ранее в агентстве публиковали статистику по реализации подержанных машин в России. Согласно подсчетам, в марте была продемонстрирована положительная динамика.