Россияне вновь стали испытывать больше страхов из-за COVID-19

Москва, 8 мая. Ситуация с COVID-19 вновь начала вызывать у жителей РФ опасения на фоне роста заболеваемости, сообщил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

По его словам, количество страхов по поводу коронавируса резко снижалось 1–1,5 месяца назад. Тогда в связи с улучшением статистики людям стало казаться, что инфекция не представляет серьезной опасности, добавил Федоров.

«Сейчас мы видим — опять заболеваемость растет, опять страхов становится побольше. Не радикально пока, но прибавляется», — сказал директор ВЦИОМ в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По последним данным, в России зарегистрировано 4 871 843 случая COVID-19, из которых 8329 выявлены в минувшие сутки. Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности, о ношении масок общественных местах. Если граждане будут следовать требованиям безопасности, эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн.