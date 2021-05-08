Замглавы PGNiG Перковский ожидает роста спроса на газ в Польше

Варшава, 8 мая. Спрос на голубое топливо в Польше может значительно увеличиться в ближайшие годы. Такое мнение озвучил заместитель главы нефтегазовой компании PGNiG Роберт Перковский.

В настоящее время страна потребляет около 20 млрд кубометров газа ежегодно. Однако, согласно прогнозам аналитиков польской корпорации, в ближайшие десятилетие популярность ресурса вырастет на 50%, передает ИА REGNUM.

По словам бизнесмена, Польша в контексте трансформации энергосистемы поставила перед собой задачу избавиться от угля, который выступает в качестве основного источника энергии. Страна фактически отказалась от добычи ресурса и решила перейти на возобновляемые и чистые источники, что поспособствует увеличению спроса на голубое топливо, резюмировал Перковский.

Ранее сообщалось, что правительство Польши не желает заключать новую сделку с «Газпромом». Политики смотрят в сторону Украины, Норвегии и СПГ из США, однако такие решения обречены на провал.