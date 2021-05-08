Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 14:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:46
Армия
Недоверчивые американские военные направили два беспилотника в Крым
14:41
Политика
Макрон озвучил главные темы саммита Евросоюза 25 мая
14:38
Армия
Экипажи кораблей Балтфлота проведут маневры на фоне американских учений Swift Response
14:29
Общество
Жительницы Брянска разгадали истинные намерения местного бездомного ловеласа
14:28
Экономика
Московские застройщики сообщили о росте предложения на рынке жилья
14:25
Общество
Звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая рассказала о тяготах военного времени
14:24
Весь мир
Губернатор Оклахомы запретил изучение критической расовой и гендерной теорий
14:19
Шоу-бизнес
Эксперт по лжи разоблачила вранье Прокловой в интервью о домогательствах
14:18
Весь мир
В центре Мадрида 9 Мая раздадут георгиевские ленты и проведут «Бессмертный полк»
14:18
Общество
Зрители оценили мультсериал «Бракованная партия» на уровне «Звездных войн: Войны клонов»
14:16
Общество
Дмитрий Абзалов назвал главную причину «бесшовных» майских выходных
14:15
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» исполнил сальсу с шестимесячной дочерью
14:14
Экономика
Кабмин обновил условиях программы «Фабрика проектного финансирования»
14:10
Шоу-бизнес
Певица Валерия и Стоянов показали, как шоу «Маска» объединяет людей
14:10
Общество
Роспотребнадзор поручил проверить информацию о вреде добавок с диоксидом титана
14:09
Общество
Медик назвал главный признак, указывающий на проблемы с щитовидной железой
14:07
Армия
Десантников армии США направили в Эстонию для участия в учениях Swift Response
14:06
Происшествия
На теле умершего заключенного «Матросской тишины» не обнаружили следов насилия
14:04
Общество
Сотрудники Росгвардии провели в Москве памятную акцию в преддверии Дня Победы
14:01
Общество
Сооснователь Vans Пол Ван Дорен скончался в возрасте 90 лет
Все новости

Замглавы PGNiG Перковский ожидает роста спроса на газ в Польше

Экономика
Замглавы PGNiG Перковский ожидает роста спроса на газ в Польше
Global Look Press  /  Xinhua

Варшава, 8 мая. Спрос на голубое топливо в Польше может значительно увеличиться в ближайшие годы. Такое мнение озвучил заместитель главы нефтегазовой компании PGNiG Роберт Перковский.

В настоящее время страна потребляет около 20 млрд кубометров газа ежегодно. Однако, согласно прогнозам аналитиков польской корпорации, в ближайшие десятилетие популярность ресурса вырастет на 50%, передает ИА REGNUM.

По словам бизнесмена, Польша в контексте трансформации энергосистемы поставила перед собой задачу избавиться от угля, который выступает в качестве основного источника энергии. Страна фактически отказалась от добычи ресурса и решила перейти на возобновляемые и чистые источники, что поспособствует увеличению спроса на голубое топливо, резюмировал Перковский.

Ранее сообщалось, что правительство Польши не желает заключать новую сделку с «Газпромом». Политики смотрят в сторону Украины, Норвегии и СПГ из США, однако такие решения обречены на провал.

газ уголь спрос перковский
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 136041 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 122244 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 102169 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 55563 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 53925 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Все новости / Экономика / Замглавы PGNiG Перковский ожидает роста спроса на газ в Польше
Рейтинг@Mail.ru