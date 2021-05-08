Бизнесмен Копачевский заявил о необходимости новых водохранилищ в Крыму

Симферополь, 8 мая. Водные ресурсы Азовского моря можно накапливать в Межгорном водохранилище и мощностях Северо-Крымского канала. Однако для больших притоков воды могут понадобиться новые сооружения.

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что Межгорное водохранилище и Северо-Крымский канал могут размещать воды Азовского моря, если она будет пригодной для употребления. Несмотря на это, властям еще предстоит решить вопрос с оценкой запасов, добычей и поставкой воды.

Специалист считает, что необходимо рассмотреть строительство новых водохранилищ в Республике Крым, так как прогнозируемый объем воды превышает мощности гидротехнических сооружений. Также Копачевский считает, что использование Межгорного водохранилища для накопления водных ресурсов будет рациональным решением.

Емкость названого водохранилища составляет 50 миллионов кубометров в первой очереди, вторая очередь допускает увеличение дамбы по периметру с расширением объема до 100 миллионов кубометров. Этого пространства достаточно для вод из русла реки Салгир. При использовании ресурсов Азовского моря, можно рассмотреть транспортировку воды из Северо-Крымского канала в Межгорное водохранилище, заявил эксперт.

Однако двух сооружений все равно мало для предполагаемого притока воды на полуострове. Поэтому республике необходимы новые водохранилища. В этом году ожидается около 350 миллионов кубометров только в виде дождевых осадков, заключил Копачевский.

Российское правительство рассматривает Азовское море в качестве источника обеспечения Крыма водой. «Росгеологии» было выделено 70 миллионов рублей на проведение геологоразведочных работ в водах моря.