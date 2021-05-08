Губернатор Оклахомы запретил изучение критической расовой и гендерной теорий

Оклахома, 8 мая. Губернатор Оклахомы Кевин Ститт подписал законопроект, который запрещает преподавание критической расовой и гендерной теории в школах и высших учебных заведениях. По словам авторов документа, нововведение должно предотвратить стереотипное мышление у учащихся. Об этом сообщает FOX News.

Согласно тексту законопроекта, в штате запрещаются любые учения, которые предполагают, что «одна раса или пол по своей природе превосходят другую» и что «человек по своей природе является расистом или сексистом».

«Сейчас больше, чем когда либо, нам нужна политика, которая сближает нас, а не разрывает на части. Я твердо верю, что ни один цент денег налогоплательщиков не должен использоваться для разделения молодых оклахомцев по их расе или полу», — прокомментировал губернатор новый закон.

Законопроект вызвал разделение среди политиков штата. Сторонники аргументировали принятие тем, что он «предотвратит расовые стереотипы». Противники же считают, что он задушит «критические дискуссии о расизме в обществе».

Губернатор на все замечания ответил, что в учебных заведениях должны преподавать «историю во всех ее сложных аспектах и дискутировать на этот счет» и что нововведение не препятствует этому.

Подобный законопроект ранее приняли в штате Айдахо, также его обсуждают в Техасе.