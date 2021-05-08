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Королевский биограф назвала скучной детскую книгу Меган Маркл

Общество
Королевский биограф назвала скучной детскую книгу Меган Маркл
Global Look Press  /  PPE/face to face

Лондон, 8 мая. Королевский эксперт и биограф Анджела Левин дала негативный отзыв о детской книге «Скамейка», написанной супругой принца Гарри Меган Маркл.

По мнению Левин, произведение герцогини Сассекской написано скорее для взрослых, чем для детей. Эксперт назвала книгу скучной, поскольку, по ее словам, детей интересуют слоны или тигры, а вовсе не темы, затронутые в «Скамейке».

«Им (детям. — Прим. ФАН) не нужны лекции о том, насколько отличаются ваши отношения с отцом в зависимости от общественного уровня, на котором вы находитесь», — заявила королевский биограф в эфире True Royalty TV.

Меган Маркл говорила, что на литературный дебют ее вдохновили отношения принца Гарри с их сыном Арчи. В «Скамейке» рассказывается об отношениях отцов и детей из разных слоев общества с материнской позиции.

принц гарри королевская семья меган маркл
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